A- A+

BBB 24 A vingança de Calabreso: após vencer a Prova do Líder, Lucas pretende indicar Davi ao Paredão Professor de capoeira confirmou que o desafeto será seu alvo para Leidy Elin

Após vencer a oitava Prova do Líder, na manhã desta sexta-feira (9), Lucas Henrique comemorou com Leidy Elin. Em conversa com a sister, ele adiantou quem deve indicar ao Paredão.

Ao receber o amigo depois da saída da prova, Leidy provocou: “O outro [Davi] vai ficar louco quando vir que foi você. [Vai falar:] 'Ih, Paredão de novo’”. “Ele tem que pegar o Anjo, senão tá f*dido!”, disse Lucas, confirmando que o baiano está na sua mira.



Em seguida, a trancista disse que Davi estava apreensivo. “A soberba precede a queda”, disparou o professor de capoeira, que chegou a brigar com o motorista de aplicativo durante uma festa, quando ouviu a frase “Calma, Calabreso”, que viralizou nas redes sociais.



Veja também

HONRARIA UFRJ aprova título de doutor honoris causa a Gil; cantor emociona na abertura do Carnaval do Recife