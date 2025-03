A- A+

CLIPES "A Volta ao Mundo em 80 Videoclipes": duo Couple of Things leva programação à Caixa Cultural Recife Com entrada gratuita, projeto conta com palestra, mostra e oficina

“A Volta ao Mundo em 80 Videoclipes”, projeto composto por palestra, mostra e oficina, aporta no Recife. A programação é gratuita e ocupa a Caixa Cultural desta quinta-feira (3) até o domingo (6).

As ações são idealizadas pelo casal paulista Diana Boccara e Leo Longo, conhecido como o duo Couple of Things. Filmmakers e documentaristas nômades, eles foram os primeiros no mundo a filmar uma série global de videoclipes.

Durante 18 meses consecutivos, Diana e Leo visitaram 22 países para produzir clipes com artistas dos cinco continentes. Para isso, contaram com a ajuda de mais de mil pessoas pelo caminho.

A agenda na Caixa Cultural tem início com palestra e bate-papo sobre empreender como artista independente, nesta quinta-feira (3), às 19h. No dia seguinte, no mesmo horário, haverá mostra de videoclipes e conversa sobre processo criativo.

O casal compartilha sua metodologia de criar e filmar clipes em plano-sequência (sem cortes) com poucos recursos em uma oficina de videoclipe com smartphone. Será no sábado (5), das 10h às 19h.

No fim da oficina, os alunos colocarão seus conhecimentos em prática ao filmarem juntos um clipe para a cantora pernambucana Uana. Para encerrar a programação, no domingo (6), às 10h, tem contação de histórias do livro “A Volta ao Mundo em 80 Videoclipes” e roda de conversa com a dupla.



Veja também