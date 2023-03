À vontade e sem firulas, Gilberto Gil situa convidados na simplicidade em "Amigos, Sons e Palavras"

A- A+

Gilberto Gil sempre tem algo interessante a dizer. Do alto da comemoração de seus 80 anos de idade, o cantor e compositor baiano exerce natural influência na cultura brasileira por conta de uma obra plural e única. Personagem de diversos documentários e especiais de tevê, Gil é presença constante no audiovisual, onde fala o que quer sem grandes concessões para soar mais popular.

No momento, ele é protagonista da série “Em Casa com os Gil”, da Amazon Prime Video, e também acaba de estrear a terceira temporada de “Amigos, Sons e Palavras”, talk-show do Canal Brasil.

Embora a reunião familiar tenha seu valor documental, é no programa de entrevistas que o público consegue captar a essência de Gil e seus convidados. Aliás, com grande autonomia, Gil consegue driblar nomes famosos ou que estão em destaque para focar em coisas que interessam e fazem mais sentido em seu próprio universo. Quem ganha com esse interesse genuíno é o programa, que por muitas vezes sai do protocolo do jogo de perguntas e respostas para discorrer sobre pequenas filosofias.

Os primeiros episódios da terceira temporada exemplificam bem sobre como o roteiro endossa a liberdade de assuntos. E claro que existe uma linha-guia, onde diversas canções da vasta discografia de Gil costuram o papo e fazem referências aos convidados. A graça está no fato de que até o formato pode ser usurpado.

Ao lado da também imortal Fernanda Montenegro, Gil pula a usual ladainha sobre o talento da veterana para abordar as múltiplas personalidades que uma pessoa famosa utiliza cotidianamente. Deixando o pedestal em segundo plano, é confortante acompanhar dois artistas consagrados fugindo de temas enfadonhos e repetitivos. Sempre em sintonia com novos nomes da música brasileira, o segundo episódio mostra a cantora e atriz Liniker em um papo enriquecedor sobre diversidade e respeito sem o usual tom educativo.

A naturalidade também dá o tom das apresentações musicais ao longo do “Amigos, Sons e Palavras”. Com sua voz já amadurecida pelo tempo e os acordes certeiros do violão, Gil revisita sucessos e lados B com o mesmo entusiasmo e ciente de que o público gosta das mesmas músicas de sempre, mas que precisa estar de ouvidos abertos a algo que não teve a mesma chance de popularidade. Sem muita preocupação com firulas vocais ou afinação perfeita, o que importa é a representatividade das canções e como elas afetam o cantor e seus convidados. De quebra, vale até errar ou suprimir a letra de suas próprias canções.

Com um cenário simples, mas bem iluminado, o programa funciona como uma sala de estar, fugindo do clima gélido e pouco casual dos estúdios de tevê. Próximo e cheio de aconchego, “Amigos, Sons e Palavras” é Gil em total estado de poesia.

