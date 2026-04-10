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CINEMA "A Voz de Deus" realiza pré-estreia no Recife antes de chegar aos cinemas Documentário de Miguel Antunes Ramos acompanha jovens pregadores e reflete sobre fé, exposição e futuro

O documentário "A Voz de Deus", dirigido por Miguel Antunes Ramos, começa sua circulação pelo Nordeste com sessão de pré-estreia no Nordeste. O longa estreia nos cinemas brasileiros no dia 16 de abril, com distribuição pela Embaúba Filmes.

No Recife, a exibição antecipada ocorre no dia 14 de abril, às 19h30, na sala Museu do Cinema da Fundação, com a presença do diretor e de Daniel Pentecoste. Já em Fortaleza, no Ceará, a sessão será no dia 15, às 19h, no Cinema do Dragão, também com participação dos convidados. As sessões são abertas ao público, com ingressos à venda no local.

Filmado ao longo de cinco anos, o documentário acompanha a trajetória de dois jovens pregadores evangélicos em fases diferentes da vida. Daniel Pentecoste ficou conhecido ainda criança, quando reunia multidões em suas pregações, mas hoje lida com o esvaziamento dessa fama e as incertezas sobre o futuro. Já João Vitor Ota representa uma geração mais recente, que cresceu junto com as redes sociais e alcançou grande visibilidade com vídeos no TikTok e Instagram.

Sem recorrer a excessos, o filme aposta em uma abordagem mais próxima dos personagens, acompanhando o cotidiano, as pausas e os momentos de dúvida. A proposta é observar, sem julgamentos, como a fé atravessa essas trajetórias e se mistura a questões como exposição pública e identidade.

O documentário já passou por importantes festivais no Brasil e no exterior. Esteve na mostra competitiva do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, onde recebeu o prêmio de Melhor Montagem, e também integrou a programação do CineBH, Festival Internacional de Cinema de Belo Horizonte, da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Mais recentemente, foi reconhecido no Festival de Málaga, onde recebeu o Prêmio Especial do Júri na categoria de documentários.

O diretor, Miguel Antunes Ramos, é formado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e costuma trabalhar com temas ligados às dinâmicas sociais e às transformações do espaço urbano. Em sua filmografia estão longas como “Banco Imobiliário”, “Filhos de Macunaima” e “A Flecha e a Farda”, além de curtas exibidos em festivais internacionais.

Serviço:

Pré-estreia de "A Voz de Deus" no Recife

Quando: 14 de abril, às 19h30

Onde: Cinema da Fundação – Av. Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte, Recife/PE.

Ingressos à venda no local



*Com informações da assessoria de imprensa

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