Daniel Alvim e Fábio Assunção gravam vídeo para explicar briga em bar: ''A gente é muito irmão''

Os atores Fábio Assunção e Daniel Alvim, que trocaram socos e ofensas num bar em São Paulo na noite do último sábado, postaram um vídeo nas redes sociais explicando a briga. Juntos, eles contaram que começaram a conversar "sobre política, um monte de questões".

"Houve algum gatilho e o Fábio, que é meu irmão, falou alguma coisa que, na hora, perdi o controle", disse Daniel, frisando que os dois se encontraram no dia seguinte e almoçaram juntos. "Viemos fazer esse vídeo porque ficamos incomodados com o fato de ficar de cabeça quente,ter se descontrolado".

Fábio então completou: "A gente é muito irmão, a conversa foi escalonando".

Segundo o jornalista Leo Dias, do "Metrópoles", Fábio chegou a registrar um boletim de ocorrência. Ele ficou com as pernas e boca machucada, mas, ainda segundo o site, o ator desistiu de seguir adiante com a denúncia.

Daniel tem 49 anos e seu último trabalho na TV foi na terceira temporada da série "Sob Pressão", da TV Globo. Em 2023, interpretou tio Miguel no filme "A Menina que matou os pais: a confissão", sobre o caso do casal Richthofen, assassinado a mando da filha, Suzane. No filme, ele interpreta o tio Miguel.

De 2004 a 2018, esteve no elenco de produções da Record, como "Luz do sol" e "Os dez mandamentos", e do SBT, como "Carinha de anjo". Daniel também é diretor de teatro,

O ator mantém um relacionamento com Helena Ranaldi desde 2015. Antes, namorou Débora Falabella e Paula Burlamaqui, tendo sido casado também com Mel Lisboa, de 2004 a 2008.

