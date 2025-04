A- A+

CINEMA "Abá e sua Banda": animação brasileira chega aos cinemas do Recife nesta quinta-feira (24) Longa-metragem conta com nomes como Zezé Motta, Filipe Bragança, Robson Nunes e Rafael Infante entre as vozes originais

Uma nova animação brasileira chega aos cinemas do Recife. Após o lançamento em outras praças, "Abá e sua Banda" estreia por aqui nesta quinta-feira (17), prometendo encantar crianças e adultos com uma aventura musical e cheia de nomes conhecidos no elenco de vozes originais.

Com direção de Humberto Avelar, o filme apresenta ao público o Reino do Pomar, um lugar habitado por frutas antropomórficas, ou seja, com características e comportamentos bem humanos. Dando voz aos personagens, estão artistas como Zezé Motta, Filipe Bragança, Robson Nunes e Rafael Infante.

"É tão importante termos cada vez mais animações brasileiras no circuito, porque potencial, talento e profissionais a gente tem de sobra. Só precisamos de estrutura para produzir esse tipo de filme", comenta Filipe, que interpreta o jovem príncipe Abá, protagonista do longa-metragem.

"Poder fazer parte de um filme tão lindo quanto esse, com um conceito criativo, divertido, e autêntico, é muito especial. Ter feito o Abá foi maravilhoso. Quando é que eu vou interpretar um abacaxi de novo? É uma brincadeira de criança mergulhar em um universo que só pode existir na linguagem da animação", pondera Filipe.

Conceito

O príncipe abacaxi quer ser músico, mas não encontra o apoio do pai. No entanto, ele sempre consegue fugir do castelo sem ser reconhecido. Em uma dessas escapulidas ele conhece uma jovem baterista, e acaba formando uma banda ao lado dela e de seu amigo de infância. Ao lado deles, Abá tentará alcançar o sonho de tocar no Festival da Primavera.

Produzido pela FraihaProduções em coprodução com Globo Filmes, Gloob eRioFilme, a animação teve seu roteiro desenvolvido por Silvia Fraiha, Sylvio Gonçalves e Daniel Fraiha. Através do entretenimento, a história leva para o público a discussão de temas relevantes.

"São sabores, formas e cores diferentes, um ambiente muito legal para a gente tocar nos assuntos da ecologia e da diversidade. Foi divertido, para quem estava desenhando, pensar como seriam essas frutas humanizadas e, para os atores, imaginar como seria a voz de uma fruta", aponta o diretor.

Para Robson Nunes, por exemplo, a concepção de Juca, um caju adolescente, partiu do perfil psicológico do personagem. "Ele é aquele amigo que você pode contar, tem uma ingenuidade e doçura. A partir disso, propus diferentes vozes e que escolhemos juntos foi a que ficou", conta o ator.

Trilha sonora

A música ocupa um espaço importante em "Abá e sua Banda". Assinada por André Mehmari, a trilha sonora traz canções originais do próprio Mehmari, de Silvia Fraiha e de Milton Guedes.

"Cada um na sua praia, eles foram contribuindo e o resultado sonoro ficou bem legal. Houve muito cuidado técnico para que o público tivesse aquela sensação de "cinemão", com voz e mixagem rodando a sala. Afinal, um musical precisa ter essa imersão no som", analisa Humberto.

