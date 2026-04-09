A- A+

REDES SOCIAIS Abacatudo, Moranguete e Bananildo: o que são as "novelas de frutas" que viralizaram nas redes Criadas com inteligência artificial, séries curtas transformam abacates e morangos falantes em protagonistas de tramas rocambolescas

Os novos ídolos da teledramaturgia não vêm dos estúdios, mas da fruteira. Abacates, morangos e bananas assumiram o protagonismo de histórias que misturam romance, ciúme e traição. Fenômeno viral no TikTok, as chamadas novelas de frutas transformaram personagens como Bananildo, Moranguete e Abacatudo em celebridades digitais.

Criadas com ferramentas de inteligência artificial, as inusitadas protagonistas exibem não apenas rostos e vozes humanizadas, como também dramas e conflitos iguais aos nossos — de babados conjugais a tretas familiares.

Os episódios são curtos, alguns com menos de um minuto, na medida para chamar a atenção no feed. No gênero "novela vertical", aquelas feitas para o celular, são as frutas que mandam.

Como começou

A tendência teve origem na série Fruit Love Island, que adaptou um conceito de reality show. Com o sucesso, ganhou imitadores, incluindo versões brasileiras que bebem na nossa tradição novelesca. São dramalhões com muita discussão, choradeira e “atuações” exageradas. As reviravoltas incluem até filhos bastardos e troca de bebê na maternidade.





Entre os personagens mais conhecidos estão Abacatudo, Bananildo, Moranguete e Perita. Suas características não são fixas e variam de acordo com os criadores. Em algumas produções, uma fruta pode ser infiel; em outra, é a traída.

No episódio abaixo, Abacatudo abandona Moranguinho e seu bebê, depois que este nasce com uma "mancha feia".

Onde assistir

As novelas de frutas estão disponíveis principalmente no próprio TikTok, em perfis dedicados a esse tipo de conteúdo. Para encontra-los na plataforma, digite o termo “novelas de frutas” na área de pesquisa ou busque diretamente nos perfis.

Abaixo, uma lista de produtores de novelas de frutas:

Cinema IA

Cine ia

Novela de IA rsrs

Contos com Frutas

IA Frutas

Serie de Frutas

Veja também