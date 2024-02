Abandono, abuso e transtorno bipolar: a vida trágica de Patty Duke, estrela infantil de Hollywood

A- A+

Quando estava prestes a completar 40 anos, em 1985, Patty Duke — atriz-prodígio da Broadway, ganhadora do Oscar aos 17 anos e presidente do Sindicato de atores de Hollywood — teve sua vida descrita como uma narrativa que poderia ter sido escrita por Charles Dickens e musicada com composições "de Sigmund Freud".

A referência, embora inteligente, não abordou os detalhes da vida trágica da intérprete, que por muito tempo representou os piores aspectos do estrelato infantil. O abandono dos seus pais, o abuso dos seus tutores e uma doença psiquiátrica diagnosticada tarde demais foram temas de debate público ao longo da sua vida.

Morta em 2016, aos 69 anos, Duke ainda é considerada uma das atrizes infantis de maior sucesso na história do show business americano. E uma das que mais sofreu no caminho para o topo. Sua carreira começou aos 8 anos, quando apareceu em um drama de televisão ao lado de seu irmão mais velho, Raymond. Em pouco tempo, aos pequenos papéis na telinha ela somou participações em filmes como The Goddess, escrito pelo lendário Paddy Chayefsky (Power that Kills), e, antes de completar 13 anos, já era protagonista da peça da Broadway O Milagre de Anne Sullivan, e seu nome apareceu pela primeira vez na marquise do bairro teatral mais conhecido do mundo.

Quando a peça foi adaptada para o cinema, Duke reprisou sua interpretação de Helen Keller, a menina cega e surda que recebe educação graças a Anne, a professora interpretada por Anne Bancroft. Por esse papel, a adolescente ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, sendo a intérprete mais jovem, até então, a receber o prêmio. Ela tinha 16 anos e já era estrela de sua própria série de TV, The Patty Duke Show.

Seu sucesso foi impressionante até mesmo para os padrões da indústria norte-americana. No entanto, por trás do glamour e dos aplausos, sua vida privada escondia traumas, abusos e solidão.

“Na minha infância, meus pais eram muito pobres. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 7 anos e nunca mais o vi. John e Ethel Ross, um casal de empresários da Broadway que ajudou meu irmão Raymond em sua carreira, me treinaram para atuar. À medida que consegui mais papéis na TV e na publicidade, eles tomaram controle não apenas da minha carreira, mas também da minha vida”, lembrou Duke em sua autobiografia, Call Me Anna, publicada em 1987, que mais tarde ela adaptou como um filme para televisão.

Segundo a atriz, em diversas ocasiões, quando os Ross perceberam o potencial da pequena Patty, convenceram sua mãe a permitir que ela fosse morar com eles. Embora ao longo dos anos Duke tenha conseguido compreender a terrível encruzilhada em que se encontrava a sua mãe — com três filhos e sem dinheiro — ao aceitar a oferta do casal, naquele momento sentiu que a estava abandonando à própria sorte antes mesmo de completar 10 anos.

“Naquela época eu pensava: 'O que foi que eu fiz de errado? Como faço para manter essas pessoas felizes e não me mandar para outro lugar?'", explicou a atriz sobre o vínculo abusivo que mantinha com seus responsáveis.

Os representantes rapidamente demonstraram suas intenções: cortaram todo contato entre a menina e sua família, a renomearam como Patty e disseram que Anna Marie, seu nome verdadeiro, estava morta. Eles a forçaram a se livrar do sotaque de Nova York e lhe ensinaram pequenos discursos para que ela se saísse bem nas audições. Na época, os Ross eram seu único contato com o mundo fora dos sets de filmagem, lugar de onde ele não saia com muita frequência.

“Eles controlavam todos os aspectos da minha vida de forma obsessiva. Eles ditavam meus hábitos de banheiro, minhas roupas ou se eu poderia fechar a porta do meu quarto”, disse Duke já adulta.

Na verdade, o rigor com que os seus representantes a “criaram” foi tanto que, aos 12 anos, obrigaram-na a mentir no Supremo Tribunal de Nova York e depois perante o Congresso Nacional. Acontece que, ansiosos por obter o máximo de dividendos da sua estrelinha e com o desejo de promovê-la como criança prodígio, os representantes concordaram com a sua participação num programa televisivo de perguntas e respostas. Em 1959, Duke empatou com Eddie Hodges, outra estrela infantil da época, pelo prêmio de 64 mil dólares em um programa de entretenimento. Um ano depois, após diversas denúncias, a Justiça começou a investigar a gestão fraudulenta destas produções televisivas.

A verdade é que Duke, como muitos outros concorrentes, tinha recebido antecipadamente as respostas corretas, o que primeiro lhe permitiu ganhar o dinheiro e depois fez dela uma das testemunhas mais conhecidas quando o processo judicial chegou ao Supremo. Instruída pelos Ross a negar a traição, a atriz, que na época tinha 12 anos, os ouviu e repetiu a mentira quando mais tarde a chamaram para testemunhar no Congresso. No entanto, a investigação dos deputados revelou-se demais para a menina:

“No final do meu depoimento, um membro da comissão parlamentar de investigação perguntou-me muito seriamente se eu tinha dito a verdade. E não sei se foi pelo medo que tive ou pela sensação de que eles já sabiam de tudo, mas eu disse que não, que tudo que eu tinha declarado era mentira. Começamos de novo e eu contei a eles tudo o que sabia. Eu tinha 12 anos e não queria ir para um reformatório”, disse a atriz anos antes de a história dos concursos fraudulentos chegar ao cinema no filme dirigido por Robert Redford, Quiz Show – O Dilema (1996).

Atrás da fachada

Embora Duke aparecesse nas entrevistas como uma adolescente educada, doce e trabalhadora, em privado a crueldade dos seus representantes aumentou à medida que começaram a vislumbrar que o seu controle sobre ela começava a enfraquecer. Para mantê-la sob seu comando por mais tempo, os Ross decidiram contratar a mãe de sua pupila como empregada doméstica. Uma vez por semana, a Sra. Duke ia ao apartamento que sua filha dividia com os responsáveis para lavar suas roupas à mão. A tristeza e o desespero da mãe, que viu os maus-tratos que Patty sofreu, acabaram por precipitar seu rompimento com os representantes.

Aos 18 anos, casada com um assistente de direção de 32 anos que conheceu durante as filmagens de sua série de TV, Duke procurava o papel que facilitaria sua transição para personagens mais adultos. Não foi uma tarefa fácil: os produtores e diretores continuaram a considerá-la a criança prodígio do teatro ou a adolescente travessa, mas inocente. Finalmente, aos 20 anos, Duke acreditou ter encontrado o projeto que a levaria à nova etapa de sua carreira. Foi a adaptação cinematográfica do popular romance O Vale das Bonecas, de Jacqueline Susann, uma história sobre três aspirantes a atriz cheia de drogas, sexo e brigas.

No filme, Duke interpretou a complicada Neely O'Hara, sempre envolvida em algum escândalo alimentado por sua dependência de comprimidos e álcool. O filme, onde também estrelou Sharon Tate, foi um sucesso de bilheteria, mas rumores sobre a arte imitando a realidade no caso de Duke pioraram muito sua imagem aos olhos do público. As fofocas em Hollywood atribuíram o comportamento cada vez mais errático da jovem atriz ao abuso de drogas e álcool que sua personagem sofria e que parecia estar transferindo para a vida real. Mas a verdade é que Duke estava passando por uma crise de saúde mental que quase lhe custou a carreira e até a vida.

Depois de O Vale das Bonecas, apesar de seu talento e de seu Oscar, ninguém quis contratar a atriz que aparecia na imprensa protagonizando matérias que falavam de seus excessos, que iam desde sua compulsão por compras, romances turbulentos até as histórias relacionadas ao temperamento explosivo que impossibilitava trabalhar com ela. O que ninguém suspeitava – ou estava interessado em saber – era que todos os seus comportamentos eram sintomas de um grave desequilíbrio mental não diagnosticado.

Divorciada do primeiro marido e apaixonada pelo ator e produtor Desi Arnaz Jr. (filho de Lucille Ball e Desi Arnaz), que era casado com outra mulher, Duke chegou ao fundo do poço quando, ao descobrir que estava grávida, decidiu casar com um “total estranho”. Segundo o que disse, tinha a certeza de que o filho que esperava era de Arnaz e não estava disposta a criá-lo fora do casamento. Anos depois, seu filho Sean, o bebê em questão, descobriu através de um teste de DNA que seu pai biológico era na verdade Michael Tell, o homem com quem sua mãe foi casada por menos de um mês.

Em estado de crise permanente, as coisas começaram a melhorar para Duke quando, com a ajuda da terapia e de seu novo parceiro, o ator John Astin, conhecido pelo papel de Gómez Addams, da série A Família Addams, seus terapeutas finalmente a diagnosticaram como bipolar, e encontraram a medicação adequada para sua condição. A ex-estrela infantil tornou-se uma porta-voz incansável na divulgação das doenças e seus tratamentos, além de se envolver ativamente com o sindicato dos atores para garantir que suas colegas não tivessem que sofrer os abusos a que ela foi submetida quando criança.



E isso envolveu especialmente seus dois filhos mais novos, Sean e Mackenzie, que, para seu horror, sonhavam em ser atores desde a infância. Nem mesmo a convicção com que a mãe afirmou que nenhum dos seus filhos alguma vez poria os pés num estúdio de gravação conseguiu impedir que Sean se estreasse aos 14 anos, em Os Goonies, o filme infantil que o transformou numa estrela da noite para o dia.

Anos depois desses primeiros passos e com o reconhecimento global que sua interpretação do hobbit Sam na trilogia O Senhor dos Anéis lhe proporcionou, Sean lembrou que pelas más experiências que teve no início da carreira, entendeu a resistência da mãe. No entanto, segundo Sean Astin, quando a mãe viu que o caminho do filho poderia ser bem diferente do dela, mudou de ideia, e o ajudou a iniciar sua trajetória em Hollywood. Pela primeira vez na vida, a atriz sentiu que a fama que lhe trouxe tanta dor poderia finalmente trazer-lhe também um pouco de felicidade.

Veja também

FAMOSOS Beyoncé revela doença crônica no couro cabeludo desde a infância