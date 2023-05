A- A+

Música 'Abba Experience in Concert' em única apresentação no Teatro Guararapes Os ingressos custam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e online através do site Ingresso Digital

‘Abba Experience in Concert’ se apresenta no Recife, no dia 20 de maio, em única apresentação. A apresentação acontece no Teatro Guararapes, às 21h. A turnê já percorreu mais de 70 cidades brasileiras. Os ingressos custam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e online através do site Ingresso Digital.

‘Abba Experience in Concert’ apresenta um espetáculo magnífico que conta a história musical de uma das maiores bandas de todos os tempos através de seus maiores sucessos. Esta mega produção conta com mais de 25 integrantes, orquestra ao vivo no palco e um sensacional ballet. Além disso, é claro, há quatro cantores que interpretam com maestria as músicas conhecidas por todos tais como ‘Dancing Queen’, ‘I Have A Dream’, ‘The Winner Takes It All’, ‘Mamma Mia’, ‘Fernando’, ‘Chiquitita’ entre outros sucessos.

Mais de 40 figurinos, lindas coreografias e iluminação completam o espetáculo, que promete levar todo mundo aos tempos da disco music. Nesta viagem musical e visual, o público tem tudo para se divertir e cantar junto com os artistas.

