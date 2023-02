A- A+

MUNDO Abby Choi, influenciadora morta pelo ex-marido, tinha fortuna de US$ 700 milhões Fortuna da socialite, brutalmente assassinada, pode estar no centro do crime

A morte violenta da influenciadora digital chinesa Abby Choi chocou o mundo. Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, ela era conhecida por produzir conteúdo sobre moda e estilo de vida, sempre postando looks de grifes de luxo e imagens de hotéis cinco estrelas.

Dada como desaparecida desde a última terça-feira (21), Choi foi assassinada e esquartejada. No sábado (25), a polícia encontrou os membros da socialite em uma geladeira e outras partes do corpo dentro de panelas. O principal suspeito é o ex-marido, Alex Kwong, preso no fim de semana. Outras três pessoas ligadas ao acusado foram presas.

Mas quem foi Abby Choi?

A modelo Abby Choi, de 28 anos, nasceu e foi criada em Hong Kong, na China. Seu nome chinês era Choi Tin Fung, mas como muitos nativos de países asiáticos, ela usava um nome em inglês no Ocidente. Vinda de uma família rica com negócios na área de construção, a socialite tinha um patrimônio de cerca de 700 milhões de dólares, que pode ser o motivo do crime.



Com seguidores por todo o mundo, ela se consolidou como produtora de conteúdo sobre moda usando peças de luxo de grifes como Dior, Gucci, Chanel e Valentino. A influenciadora costumava ser convidada para os principais desfiles e eventos de gala das grandes grifes de moda. Uma semana antes de sua morte, Abby Choi postou fotos em um desfile da Dior, durante a semana de moda de Paris.



Além disso, a modelo teve destaque em publicações de revistas do segmento como "Vogue" e "Elle". Em fevereiro, Choi foi capa da "L’Officiel" de Mônaco, que a retratou como uma das influenciadoras mais procuradas pela indústria da moda.

Relação com os acusados

Abby Choi era mãe de quatro crianças. Os dois mais velhos - de 8 e 10 anos - são filhos de Alex Kwong, preso pelo assassinato, com quem se casou aos 18 anos. Os outros dois são do último companheiro, Tam Chuck.

Mesmo depois de se divorciar de Kwong, Choi manteve contato com os parentes dele e deu um apartamento de luxo para os ex-sogros. Além disso, o irmão do ex-marido, Anthony Kwong, era seu motorista pessoal e parceiro de negócios. As investigações apontam que a modelo teria sido assassinada pela família por conta de disputas financeiras.

