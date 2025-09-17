A- A+

EUA ABC suspende Jimmy Kimmel Live! indefinidamente após comentários do apresentador sobre Charlie Kirk Kimmel disse, na edição de segunda-feira de seu talk-show, que o MAGA estava tentando tirar proveito político da morte do ativista ultra conservador

A ABC, emissora pertencente à Disney, anunciou que retirará o talk-show de Jimmy Kimmel da sua grade de programação "por tempo indeterminado", após um dos maiores conglomerados de emissoras de TV dos Estados Unidos, o Nexstar Media, declarar que deixaria de exibir a atração devido a comentários feitos pelo apresentador sobre o assassinato do ativista ultra conservador Charlie Kirk.

O Nexstar afirmou, nesta quarta-feira (17), que suas "emissoras próprias e parceiras afiliadas à ABC vão interromper a exibição do programa Jimmy Kimmel Live! por tempo indeterminado, começando com o episódio desta noite".

A empresa declarou que "repudia fortemente os comentários recentes feitos por Kimmel sobre o assassinato de Charlie Kirk".

Durante seu monólogo na noite de segunda-feira (15), Kimmel disse que o MAGA (referência ao movimento pró-Trump Make America Great Again) estava tentando tirar proveito político da morte de Kirk.

Um conhecido ativista ultra conservador, Kirk foi baleado e morto no dia 10 de setembro, durante um debate na Universidade do Vale de Utah. Três dias depois, as autoridades anunciaram a prisão do suspeito pelo crime.

"Chegamos a novos patamares de baixaria no fim de semana, com a gangue MAGA tentando retratar esse garoto que matou o Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um dos deles", disse Kimmel.

Quem é Jimmy Kimmel

Comediante, apresentador de TV, produtor e escritor, Jimmy Kimmel comanda o talk-show Jimmy Kimmel Live! na ABC desde 2003.

Um dos programas do gênero com maior audiência na TV Americana, recebe grandes nomes do cinema como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Timothée Chalamet e Johnny Depp.

No período de campanha para a última edição do Oscar, Fernanda Torres foi entrevistada por Kimmel.

A popularidade do programa fez Kimmel ser convidado, e apresentar, as edições do Emmy de 2012 e 2016 e o Oscar em 2017, 2018, 2023 e 2024. O salário anual do apresentador é calculado em US$ 16 milhões.

