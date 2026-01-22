ABDE: 'O Agente Secreto' contou com R$ 7,5 mi em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual

A- A+

Após as quatro indicações do filme "O Agente Secreto" ao Oscar 2026, a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), representante do Sistema Nacional de Fomento (SNF), divulgou que a produção contou com R$ 7,5 milhões em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). O mecanismo do governo federal é administrado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) e pelo Ministério da Cultura e voltado ao fortalecimento de toda a cadeia produtiva do audiovisual, do desenvolvimento à distribuição e exibição.



"O sucesso internacional do cinema brasileiro está diretamente ligado à existência de instrumentos públicos de financiamento que estruturam o setor e dão previsibilidade aos recursos. O Sistema Nacional de Fomento viabiliza investimentos em diferentes etapas da cadeia produtiva, o que contribui para elevar a qualidade audiovisual e ampliar sua presença no cenário internacional", defendeu o diretor-executivo da ABDE, André Godoy.



No caso de "O Agente Secreto", os recursos foram operacionalizados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A instituição e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) são hoje os principais gestores dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, atuando por meio de financiamentos, chamadas públicas e editais de fomento. Até o primeiro semestre de 2025, o saldo depositado junto aos dois agentes somava R$ 3,4 bilhões



"O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar 2026 nesta quinta-feira (22) nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Escalação de Elenco e Melhor Ator para o protagonista Wagner Moura. O filme brasileiro estava entre os 15 pré-indicados, em relação anteriormente divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e conquistou uma das cinco vagas na lista final. Os vencedores serão revelados na cerimônia de premiação em 15 de março.

A ABDE citou outros filmes brasileiros de grande repercussão recente - como "Bacurau", "O Último Azul", "Enquanto o Céu Não Me Espera", "Oeste Outra Vez", "A Natureza das Coisas Invisíveis" e "Baby" -, que também tiveram financiamento operado por instituições do Sistema Nacional de Fomento em alguma etapa de sua produção.



No total, o levantamento da ABDE mostrou que, entre 2009 e julho de 2025, o Fundo Setorial do Audiovisual desembolsou R$ 5,48 bilhões. Apenas em 2024, o volume desembolsado foi de R$ 711,1 milhões, o maior valor anual da série histórica. Em 2025, até 31 de julho, o valor de R$ 411 milhões representa cerca de 58% do total de 2024, de acordo com o dado parcial.



Além dessas instituições, o FSA também conta com agentes credenciados como o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

