Abdul Fares: De onde vem a fortuna do noivo de Marina Ruy Barbosa?

A- A+

O anúncio da oficialização do noivado de Marina Ruy Barbosa tomou as redes nesta terça-feira. A atriz de 28 anos, que estava solteira desde o término do relacionamento com o político Guilherme Mussi, vai casar com o empresário Abdul Fares, cofundador de uma marca de serviço digital e herdeiro de uma rede de lojas de móveis.

De onde vem a fortuna de Abdul Fares?

Além de ser diretor financeiro das lojas Marabraz, fundada por sua família e com faturamento anual estimado em R$ 1 bilhão, o empresário também é cofundador da empresa Blue Group Digital, marca de serviço digital que conecta distribuidores e fornecedores do varejo. Fares também é sócio da LP Real Estate, que atua no setor imobiliário.

Descendente de libaneses, Abdul nasceu em São Paulo e é neto de Abdul Hadi Mohamed Fares, criador das lojas Marabraz. Formado em Administração pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), ele tem o mesmíssimo nome de seu primo, Abdul, que foi baleado numa tentativa de assalto, em 2016, em São Paulo.

No Instagram, o empresário acumula 146 mil seguidores, mas não segue ninguém, nem mesmo a noiva. Na rede social, ele costuma compartilhar mensagens motivacionais de políticos famosos, como a seguinte: "Ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo", de Wiston Churchill. Criações próprias também figuram no feed, em montagens com imagens: "Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo", diz um dos recados; "Viva como se fosse morrer amanhã. Estude como se fosse viver para sempre", ressalta outra mensagem.

O mundo da fama não é algo totalmente novo, apesar de ele ter nascido numa família que sempre tentou se preservar dos holofotes. Entre 2008 e 2009, o atual noivo de Marina Ruy Barbosa namorou a ex-BBB e ex-Panicat Jaque Khury. Os dois chegaram a aparecer em revistas de celebridades e também durante o carnaval, na transmissão da TV.

O noivado foi anunciado pela revista Quem. Protagonista da novela “Fuzuê”, a jovem artista estava solteira desde novembro do ano passado. Entre 2017 e 2021, ela foi casada com o também empresário Alexandre Negrão.

Veja também

FOMENTO Prefeitura do Recife prorroga inscrições para dois editais voltados para a cultura; saiba mais