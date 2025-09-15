A- A+

literatura Abel Menezes lança livro pela Zanzar Edições nesta quinta-feira (18) A obra conta com 373 poemas curtos, haicais e aforismos

Intitulado "Quase", o novo livro de poemas de Abel Menezes foi publicado pela Zanzar Edições e tem lançamento marcado para esta quinta-feira (18) a partir das 17h, no bar Barrio, Largo do Varadouro, Olinda. Na ocasião, haverá sessão de autógrafos, recital poético do autor, microfone aberto para a participação do público, além de pocket-show do músico e cantor Thiago Lasserre.

Contendo 373 poemas curtos, haicais e aforismos, o livro foi publicado sob a coordenação da editora Maria Alice Amorim, escritora e fundadora da Zanzar.

"Quase" tem 96 páginas e foi concebido para o formato sanfona, com os poemas distribuídos de cinco em cinco a cada página e, entremeando blocos de páginas de poemas, cortinas com poemas gráficos do artista Petrônio Cunha, que criou, com a técnica de recorte e colagem, diversas imagens que dialogam com poemas de Menezes.

Através de um QR code, com acesso irrestrito, 67 dos poemas do livro podem ser ouvidos na fala-canto do autor, em diálogo com desenho sonoro concebido e dirigido pelo músico e compositor Raphael Costa, mais a participação especial de Marcelo Jeneci e Gilu Amaral

Serviço:

"Lançamento do livro 'Quase'"

Quando: Quinta-feira (18), das17h às 22h

Onde: Bar Barrio -Rua Joaquim Nabuco, 5 - Largo do Varadouro, Olinda

Preço do livro : R$ 130

Acesso gratuito ao evento

*Com informações da assessoria de imprensa



