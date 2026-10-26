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A CIDADE BRINCA Instituto Abelardo da Hora lança curso online gratuito sobre infância, arte e cidade Com a ideia de dar uma nova perspectiva sobre a obra do artista plástico pernambucano, o curso está com inscrições abertas no site do Instituto

Com abordagem original da trajetória do pernambucano Abelardo da Hora (1924-2014) como mote, o Instituto Abelardo da Hora (iAH) está com inscrições abertas para "A Cidade Brinca - Infância, Arte e Espaço Público", curso online pensado com o intuito de ampliar o olhar para além das leituras biográficas e históricas do artista plástico.

Interessados em participar podem se inscrever no site do Instituto. O curso, gratuito, estará disponível a partir desta sexta-feira, 30 de outubro, sob coordenação nos conteúdos do professor Doutor Daniel da Hora.



No programa serão ministradas oito aulas online com 50 minutos de duração cada uma delas.

"A Cidade Brinca" é direcionado a um público amplo, entre outros, artistas, pesquisadores, estudantes, arquitetos, gestores culturais e proficcionais do patrimônio e das políticas públicas.

Ponto de Partida

Será com a série "Meninos do Recife" (1962) que o curso terá seu ponto de partida.



A partir de imagens visíveis de crianças marcadas pela fome, precariedade urbana e desigualdade social, a aula pretende investigar as relações entre a produção artística de Abelardo e a participação na criação de espaços culturais, parques e praças, entre outros.

No decorrer do curso a obra é aproximada de debates contemporâneos sobre planejamento urbano, acessibilidade, educação, participação social e qualidade dos espaços públicos.







Arte, infância e direito à cidade

Em diálogo com o Estauto da Criança e do Adolescente (ECA) e com o Guide to Creating Urban Public Spaces for Children, o curso se propõe a uma leitura que vai além dos limites tradicionais da história da arte, de acordo com o doutor Daniel da Hora.

"Não se trata de atribuir a Abelardo ideais de nosso tempo, mas de demonstrar como a potência de sua produção continua capaz de formular perguntas fundamentais para o presente", ressalta o professor.

A proposta, portanto, é entender que na obra e na trajetória do artista Abelardo da Hora, a cidade não se passa apenas como um cenário, mas como matéria estética, terrtório político e espaço de transformação.



Crédito: iAH/Divulgação





Desenhos, monumentos, projetos de arte ública e esculturas-brinquedo revelam formas diversas de compreender a presença da infância no mundo, da denúncia das desigualdades à criação de possibilidades de convivência, experiência e liberdade.

"Mais do que revisitar a obra de Abelardo, queremos demonstrar como seu pensamento artístico permanece profundamente contemporâneo. O curso nos convida a refletir sobre que cidade estamos contribuindo para as novas gerações e qual lugar que reservamos à infância nessa construção", complementa Daniel.

SERVIÇO

Curso "A Cidade Brinca - Infância, Arte e Espaço Público em Abelardo da Hora"

Quando: a partir de 30 de outubro, online

Investimento gratuito, com inscrições no site do Instituto Abelardo da Hora

Informações: @institutoabelardodahora

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