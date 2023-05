Aberta Convocatória para 'Ocupação de Espaços' no Festival de Inverno de Garanhuns

A- A+

Interessados em "ocupar" a Praça da Palavra e integrar as programações do Espaço de Arte e Artesanato na 31ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG 2023), podem realizar inscrições entre os próximos dias 10 e 19 de maio para a Convocatória de Ocupação de Espaços para o festival.



As inscrições devem ser feitas via plataforma Mapa Cultural e podem participar pessoas físicas, jurídicas e coletivos - que podem encaminhar propostas para os segmentos "Artesanato e Literatura". Entre os requisitos, é necessário ser maior de 18 anos e comprovar atuação na área há pelo menos seis meses.





No edital da Convocatória - lançada pelo Governo do Estado, via Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Hisatórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) - constam quais propostas serão aceitas em cada segmento:



- Artesanato: propostas individuais e coletivas nas categorias Arte Popular, Artesanato Tradicional, Artesanato Não-Tradicional, Manufatura Artesanal e Artesanato Contemporânei-Conceitual//incorporadoas em 20 estandes do Armazém de Artes e Negócios;



- Literatura: propostas apresentadas por livreiros, sebistas, cordelarias, editoras e selos independentes, cartoneiras e artesãos do livro. Os participantes vão ocupar a Praça da Palavra.

“Vamos transformar a Praça da Palavra em um grande memorial de acolhimento, proliferação e multiplicação da obra ímpar e original do poeta Miró da Muribeca, que é o homenageado deste ano! E o Armazém de Artes e Negócios traz essas possibilidades do artesão fazer interação com outros municípios, estimulando a Economia Criativa em mais um dos espaços maravilhosos que irão funcionar no FIG”, ressalta o Secretário de Cultura do Estado, Silvério Pessoa.



FIG 2023

Para a edição 2023, o Festival de Inverno de Garanhuns, marcado para julho, vai fomentar as áreas das artes circenses, visuais, audiovisual, cultura popular, dança, design/moda, fotografia, gastronomia, literatura, música, patrimônio cultural e teatro.

Interessados em participar do Festival têm até esta terça-feira (9) para realizar inscrições em um dos segmentos listados, via site da plataforma Mapa Cultural.

Os resultados da convocatória devem ser divulgados pela Secult-PE e Fundarpe no próximo dia 31 de maio no portal 'cultura.pe.gov.br'.

