Patrimônio Abertas as inscrições para a 16ª Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco; saiba mais Evento, marcado para acontecer de 14 a 19 de agosto, é promovido pela Fundarpe

Marcada para acontecer entre 14 a 19 de agosto, a 16ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural de Pernambuco, promovida pelo Governo de Pernambuco através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), começou a aceitar as propostas de profissionais e instituições ligadas à preservação do patrimônio.

O tema desse ano é "Memórias do patrimônio cultural: entre legados e futuros" e as propostas devem ser enviadas por meio do formulário eletrônico até o próximo dia 10 de julho no link até o dia 10 de julho deste ano.

Formato híbrido

Seguindo a experiência dos últimos anos, a Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco será realizada em formato híbrido, com ações presenciais e online que vão possibilitar a ampliação do público e maior troca de aprendizados e experiências.

O evento celebra o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, 17 de agosto, e tem como objetivo ampliar espaços de debate, em uma perspectiva interdisciplinar e interinstitucional, sobre as mais diversas questões para a compreensão das formas de constituição, valorização, reconhecimento e preservação dos patrimônios culturais do estado de Pernambuco.

Em todas as suas edições a Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco, tem estabelecido parcerias com instituições que atuam na preservação do patrimônio cultural, visando ampliar conexões com diferentes atores sociais.

Política pública

Em 2022 por meio da Lei Estadual Nº 17.851 de 22 de junho de 2022, a Semana Estadual do Patrimônio Cultural de Pernambuco passa a ser reconhecida como política pública e entra para o calendário oficial do estado. Ao logo dos últimos anos, o evento promovido pela Fundarpe se configurou como uma importante oportunidade para a reflexão e discussão sobre preservação de nossa identidade e nossos bens culturais.

Mais informações pelo e-mail [email protected] e o telefone (81) 3184.3061.

