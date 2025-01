Abertas as inscrições para concursos carnavalescos no Recife; saiba como se inscrever

A- A+

Carnaval 2025 Abertas as inscrições para concursos carnavalescos no Recife

Para dar visibilidade às manifestações culturais do Carnaval pernambucano, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, abriu inscrições para os concursos de carnavalescos de Rei Momo e Rainha do Carnaval; Passistas; Porta Estandarte, Flabelista, Mestre Sala e Porta Bandeira; e para o 20º Concurso de Fantasias do Baile Municipal do Recife.

A inscrição será presencial e pode ser feita no Núcleo de Cultura Cidadã, localizado no Pátio de São Pedro, Casa 39, até o próximo dia 17 de janeiro, em dias úteis, das 9h às 16h.



Os interessados também poderão se inscrever por e-mail. Basta solicitar o formulário de inscrição pelo e-mail [email protected] e retornar o formulário preenchido e assinado para o mesmo endereço, dentro do prazo estabelecido. Os regulamentos de todos os concursos estão disponíveis para consulta no site da Secretaria de Cultura.

As disputas ganham os palcos do extenso calendário de prévias entre os dias 7 e 19 de fevereiro. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 220 mil, em valores reajustados pelo Plano Recife MCP - Matriz da Cultura Popular, política municipal de valorização das tradições culturais mais autênticas e ancestrais da cidade, que assegurou um aumento de 50% nos valores das premiações, entre 2023 e 2024.

Completa a lista de tradicionais concursos momescos realizados pela Prefeitura do Recife o Concurso de Agremiações, o único que acontece durante a festa, contemplando 11 categorias de agremiações (Troças Carnavalescas Mistas, Clubes Carnavalescos Mistos, Clubes de Boneco, Blocos de Pau e Corda, Maracatus de Baque Solto, Maracatus de Baque Virado, Caboclinhos, Tribos Indígenas, Bois de Carnaval, Ursos (La Ursa) e Escolas de Samba), divididas nos grupos Especial, 1, 2 e de Acesso. Realizado desde os idos de 1930, o concurso distribuirá, sozinho, mais de R$ 1,2 milhão em prêmios.

Concurso de Porta Estandarte, Flabelista, Mestre Sala e Porta Bandeira

Confirmando e desfilando toda a diversidade de tradições do Carnaval recifense, a competição reúne porta estandartes de Clubes de Frevo, de Troças Carnavalescas, de Maracatus de Baque Virado, de Maracatus de Baque Solto, de Caboclinhos, Bois e Tribos de Índios; flabelistas de Bloco de Pau e Cordas; e mestres sala e porta bandeiras de Escolas de Samba, a disputa será realizada nos próximos dias 9 e 10 de fevereiro, no Pátio de São Pedro, distribuindo mais de R$ 69 mil em prêmios.

Concurso de Passistas

Destinado a quem dedica corpo e alma ao frevo, o concurso premia as mais diversas faixas etárias e também celebra diferentes estilos de frevo, contando com seis categorias: Infantil, Mirim, Juvenil I, Juvenil II, Adulto e Passista de Rua, todas nas modalidades masculina e feminina. Os candidatos são avaliados a partir de critérios como harmonia e diversidade de passos. As disputas acontecerão nos dias 12 e 13 de fevereiro, no Pátio de São Pedro. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 26,6 mil entre os vencedores.

Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval

A competição que elegerá as majestades da folia terá duas etapas, nos dias 7 e 14 de fevereiro, no Teatro Barreto Júnior e no Pátio de São Pedro, respectivamente. Entre os critérios de seleção estarão: desenvoltura, apresentação e conhecimentos gerais. A idade mínima para participar do concurso é 18 anos. A premiação será de R$ 30 mil para cada monarca: R$ 60 mil, ao todo.

Concurso de Fantasias do Baile Municipal do Recife

O concurso que elege as melhores, mais adornadas e criativas fantasias, nas categorias originalidade e luxo será realizado no próximo dia 19 de fevereiro, no Teatro do Parque. Os concorrentes têm que ser maiores de 18 anos e podem participar ou não de agremiações carnavalescas. Cada um pode inscrever, no máximo, duas fantasias, necessariamente inéditas nas passarelas de Momo. Serão distribuídos prêmios de 1º, 2º e 3º lugares para cada categoria, totalizando R$ 64,5 mil. Os vencedores irão desfilar no palco do próximo Baile Municipal do Recife.

