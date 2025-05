Abertas inscrições de editais para Mostra Internacional de Dança de SP

A- A+

A partir desta quinta-feira (15) estão abertas as inscrições para os editais da Mostra Internacional de Dança de São Paulo (MID-SP), voltados para companhias do país que tenham espetáculos presenciais, videodanças e projetos pitch online.

As inscrições devem ser feitas no site www.prodanca.org.br/mid. O evento vai acontecer no Itaú Cultural. A mostra está programada para acontecer de 21 a 24 de agosto e de 27 a 31 do mesmo mês.

''A MID-SP é um espaço de encontro e valorização da dança em suas múltiplas expressões. Com esses editais, buscamos ampliar as possibilidades de participação dos grupos, incentivar a criação artística, promover o intercâmbio entre artistas de diferentes regiões e aproximar ainda mais a dança do público'', explica Inês Bogéa, diretora artística do evento.

O primeiro edital, que vai selecionar os espetáculos presenciais, tem as inscrições abertas até 1 de junho. Serão escolhidos até seis obras de danças de grupos e companhias nacionais. Segundo o edital, as coreografias devem contar com duração de 25 minutos a 30 minutos, estando adaptadas ao palco do evento, de 9 x 6 metros.

Além de passagens aéreas para os grupos de fora de São Paulo, os grupos selecionados receberão um cachê de R$ 10 mil, mais apoio para hospedagem e alimentação.

O segundo edital é voltado para as videodanças, com inscrições abertas até o dia 13 de junho. Serão selecionadas três obras, com até 10 minutos de duração. Os vídeos escolhidos receberão um cachê de R$ 1 mil cada.

O terceiro edital vai selecionar até oito projetos de dança para participação de uma sessão de pitch online com programadores, produtores e agentes culturais. Marcada para o dia 27 de agosto, o objetivo é ampliar a visibilidade e as possibilidades de circulação e financiamento das criações em dança.

As inscrições estão abertas até o dia 25 de julho, com resultado previsto para ser divulgado em 1º de agosto. A mostra é realizada pela Associação Pró-Dança, em parceria com o instituto Itaú Cultural e direção artística de Inês Bogéa.

