Oficina Abertas inscrições para Oficina de Direção de Palco gratuita no Recife Antigo; saiba mais "Imagens de uma década de sons" promove atividade ministrada pelo produtor Johnny D'henni, com inscrições online e lançamento de livro com fotografias do projeto

O projeto "Imagens de uma década de sons", da fotógrafa e produtora cultural Luciana Ourique, está promovendo uma oficina de direção de palco ministrada pelo produtor Johnny D'henni. A atividade deve acontecer entre os dias 3 e 7 de outubro, das 14h às 17h, na Torre Malakoff, no Recife Antigo.

Comunicador Social formado pela UNICAP e produtor desde 1994, D’henni possui vasta experiência com coordenação de projetos em diversas áreas, com enfoque em música, audiovisual e artes cênicas. A partir do incentivo do Fundo Pernambuco de Incentivo à Cultura - Funcultura PE/Música, a participação na oficina é gratuita e as inscrições devem ser feitas pela internet, através do link do Instagram do projeto.

No dia 7 de outubro, ainda acontecerá o lançamento do livro "Imagens de uma década de sons", com as fotografias capturadas ao longo do projeto. O evento é aberto ao público.



Serviço

Oficina de Direção de Palco com Johnny D'henni

De 3 a 7 de outubro, das 14 às 17h

Na Torre Malakoff, Recife Antigo

Entrada gratuita

Inscrição através do link

