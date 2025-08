Abertura da Flipelô apresenta musical em homenagem a Dias Gomes

A- A+

A partir desta quarta-feira (6), o centro histórico de Salvador vai se transformar mais uma vez em morada da literatura. O Pelourinho vai receber até domingo (10) a nona edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô, maior festa cultural literária da Bahia. A abertura vai celebrar o homenageado deste ano, o dramaturgo Dias Gomes, com a apresentação do espetáculo Os dias bem amados: vida e obra de um autor baiano, que acontece a partir das 19h.

A expectativa dos organizadores é que cerca de 250 mil pessoas transitem pelos mais de 150 espaços públicos e privados que serão ativados no Centro Histórico da capital baiana, desde a Praça Municipal até o Santo Antônio Além do Carmo.

Pensada com o objetivo de preservar a memória do escritor Jorge Amado, a Flipelô se transformou, nos últimos anos, em um verdadeiro caldeirão cultural, unindo literatura, música, teatro, artes visuais e gastronomia.

Neste ano, a programação prevê a participação de 352 escritores nacionais e oito internacionais, entre eles, o escritor marfinense Armand Patrick Gbaka-Brédé, mais conhecido como GauZ. Autor de livros como De Pé, Tá Pago, o escritor estará presente na Casa Motiva, no próximo sábado (11), a partir das 11h.

Dias Gomes homenageado

Autor de telenovelas e dramaturgo, Dias Gomes (1922-1999) é autor de vários sucessos na TV brasileira, como as novelas O Bem-Amado (1973), Saramandaia (1976) e Roque Santeiro (1985), que chegou a ser censurada pela ditadura militar. Um de seus textos mais famosos é O Pagador de Promessas, que foi adaptado ao cinema por Anselmo Duarte, em 1962, tornando-se o primeiro filme brasileiro a receber uma indicação ao Oscar e o único a ganhar a Palma de Ouro em Cannes.

Além da peça que vai abrir a Flipelô, a homenagem ao escritor também contará com a participação de sua neta Tatiana Dias Gomes, que vai se apresentar na Casa Motiva, na Vale do Dendê, no dia 9 de agosto, ao lado de Leo Martins. Esta será a primeira participação de Tatiana Dias Gomes na Flipelô, e o show será embalado por trilhas de novelas.

Destaques

A novidade desta edição da festa literária é que o Palco Flipelô, instalado no Largo do Pelourinho, vai promover também bate-papos ao ar livre, sempre a partir das 17h. A estreia desse novo formato acontece na sexta-feira (8), com o professor e escritor Luiz Antônio Simas, que vai falar sobre o samba, sonoridade que nasceu na Bahia e virou identidade nacional. Já no sábado (9), o bate-papo será com o escritor Rafael Montes, que vai conversar sobre novelas, prestando uma homenagem a Dias Gomes.

Também nesta edição, a Flipelô pretende ampliar a discussão sobre o meio ambiente, lançando o piloto do projeto Delivery da Reciclagem, que será realizado durante quatro meses no Centro Histórico. O projeto pretende promover inclusão social e produtiva de catadores cooperativados e autônomos e implementar o primeiro programa de coleta seletiva porta a porta da cidade.

Outro destaque é a Vila Literária, que foi instalada no Largo Tereza Batista e terá sua programação toda voltada ao público jovem, inclusive promovendo um concurso de cosplay [fantasias com referências de personagens da cultura pop]. Já o Espaço Infantil Mabel Velloso, montado na Praça das Artes, contará com a presença do ator e escritor Lázaro Ramos, da escritora Thalita Rebouças e da escritora baiana Emília Nunez, que venceu a categoria infantil do Prêmio Jabuti 2023 com o livro Doçura.

A Flipelô é apresentada pela Ministério da Cultura e pela Fundação Casa de Jorge Amado e acontece até domingo (10), com programação inteiramente gratuita. Mais informações sobre a festa podem ser obtidas no site.

Veja também