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programação cultural Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco começa sábado (4), no Teatro de Santa Isabel 22ª edição do evento adapta horários dos espetáculos aos jogos da Copa

Tem Futebol, Brasil rumo ao hexa, mas nas férias de julho também tem muito teatro para crianças e em horário alternativo para não chocar com os jogos do Brasil na Copa. O 22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco (FTCPE) ocupa os palcos do Recife a partir deste sábado (4) a 26 de julho com sessões às 11h, 16h ou às 16h30. Dá para curtir um azer cultural sem perder os jogos da seleção brasileira.



A abertura oficial do evento será no Teatro de Santa Isabel, nesta sábado (4), às 16h30, antes da apresentação do espetáculo “Vamos para Bremen", com a companhia portuguesa TeatroPlage, de Lisboa.

A programação deste ano foi pensada a partir do tema "Aplausos para a imaginação" e contempla 15 espetáculos com artistas e companhias de Pernambuco, Paraíba e Portugal, além de atividades formativas gratuitas e apresentações em espaços públicos.

O festival que chega para ocupar a “garotada” nas férias com muito teatro ocorre a mais de duas décadas ininterruptas e comemora nesta edição os 40 anos de um grupo que também se dedica a este público: o Mão Molenga Teatro de Bonecos.

Programação

A programação é dividida em três eixos: o Polo Teatros, com espetáculos de Pernambuco, Paraíba e Portugal ocupando as salas dos teatros de Santa Isabel, do Parque e Barreto Júnior; o Polo Praças, com apresentações gratuitas de artes cênicas e circo em espaços públicos e o Polo Formação, que abrange oficinas e debates para artistas e educadores. Todas as sessões têm acessibilidade.

Os ingressos para os espetáculos variam de R$ 30,00 a R$ 120,00. Os ingressos sociais, de R$ 40,00 a R$ 50,00. A programação completa e outras informações podem ser conferidas no site oficial do evento: www.teatroparacrianca.com.br

Sobre o evento

22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco (FTCPE) é uma realização da Métron Produções com o incentivo do SIC - Sistema de Incentivo à Cultura do Recife / Fundação de Cultura Cidade do Recife / Secretaria de Cultura / Prefeitura da Cidade do Recife. Esta edição contabiliza a geração de cerca de duzentos trabalhos diretos para artistas e técnicos de teatro em Pernambuco.

Curadoria

A seleção dos espetáculos foi realizada por uma equipe de curadores formada por profissionais com ampla atuação no mercado das artes performativas. Marcondes Lima atua como encenador, cenógrafo, figurinista, maquiador, ator e docente; Ruy Aguiar concentra suas atividades na coordenação de produção, dramaturgia, direção e gestão cultural; e Williams Sant’Anna agrega experiência como artista de teatro e circo, atuando como pesquisador, encenador, palhaço, dramaturgo e gestor cultural.

SERVIÇO

22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco

Quando: sábado (4) a 26 de julho; sábados e domingos às 11h, 16h ou 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel, Teatro do Parque e Teatro Barreto Júnior

Ingressos a partir de R$ 30,00 via Sympla

Informações: www.teatroparacrianca.com.br

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