Abertura da 5ª Expo Preta RioMar terá show de Lia de Itamaracá; confira
A partir desta quinta-feira (13) a feira reúne 20 marcas de moda, beleza, arte, artesanato, gastronomia, plantas e artigos para pets, no Shopping RioMar Recife
A exposição de afroempreendedorismo, a Expo Preta RioMar chega à quinta edição com 20 marcas de diversos setores. A feira ocorre a partir desta quinta-feira (13) e vai até o domingo (16) com entrada gratuita, na Praça de Eventos do Piso L1, em frente à escada rolante da entrada principal.
Além de moda, beleza e acessórios - segmentos presentes desde as primeiras edições - o público encontrará artigos para pets, instrumentos de percussão de matriz africana, obras de arte, plantas ornamentais, bonsais, velas aromáticas e itens da gastronomia regional do Agreste pernambucano.
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Cultura na programação
A programação começa no dia 13 de agosto, às 19h, no Teatro RioMar, no Piso L4, com show de Lia de Itamaracá, maior referência da ciranda brasileira e Patrimônio Vivo de Pernambuco. A abertura do espaço será às 18h. Os ingressos custam R$ 40, a inteira, e R$ 20, a meia-entrada, e estão à venda no App RioMar Recife e na bilheteria do teatro.
Sobre o evento
Desde 2022, a Expo Preta já contribuiu para dar visibilidade a mais de uma centena de pequenos negócios liderados por pessoas negras, ampliando oportunidades comerciais e aproximando empreendedores e consumidores. A iniciativa também recebeu reconhecimento nacional ao conquistar o Troféu Ouro do Prêmio Abrasce, na categoria Newton Rique de Sustentabilidade.
A renovação das marcas traduz-se na chegada de empreendimentos que terão na Expo Preta RioMar a primeira experiência em uma feira, como é o caso da marca de roupas “Brasileira Fit”, de Priscila Dias. Ao lado das estreantes, estão marcas que amadureceram junto com o projeto, como as marcas “Noda.PE” e “Entre Pontes” que participam da feira desde as primeiras edições.
Magdala Bezerra estreou em 2025 com a “Entre Pontes” e, sem saber como o público receberia sua produção, terminou a feira com o estoque esgotado. “A Expo me mostrou que existe, sim, um público que valoriza a arte preta autoral”, relembra.
Confira curadoria completa
- Amora Pets
- Arte em Linha
- Brasileira Fit
- Diane Agbês
- Du.ife
- Embrazados
- Encanta Moça Flores
- Entre Pontes
- It Is Aroma
- Marinho Laces
- Marly Soares Joias Artesanais
- Negra Rosa
- Noda.PE
- Odara Designer
- OMaia
- Pano Amostrado
- Pernambuquice
- Pretastyle
- Turvvas
- Vôte Ateliê
SERVIÇO
5ª Expo Preta RioMar
Quando: quinta-feira (13) a domingo (16)
Onde: Praça de Eventos, Piso L1 do RioMar Recife, em frente à escada rolante da entrada principal
Informações: @riomar_recife
Entrada gratuita
Show de abertura com Lia de Itamaracá
Quando: quinta-feira (13), às 19h
Onde: Teatro RioMar, Piso L4
Ingressos a partir de R$ 20, via App RioMar Recife e bilheteria do Teatro RioMar