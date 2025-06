Abiniel João Nascimento inaugura exposição "A Grande Boca" na Oficina Francisco Brennand

A- A+

Inaugurada nesta quarta (11), a exposição individual “A Grande Boca”, de Abiniel João Nascimento, seguirá em cartaz, aberta a visitação, na Oficina Francisco Brennand, bairro da Várzea, até o dia 15 de julho.

“A Grande Boca” é um desdobramento de pesquisa iniciada em 2022, resultado do processo de residência do artista na Box Preparação, espaço cultural independente de articulações artísticas em Recife.

A mostra, que conta com curadoria de Ariana Nuala, curadora do Museu Afro Brasil Emanoel Araújo, em São Paulo (SP), reúne obras inéditas de Abiniel, e que colocam a cerâmica como elemento mediador da relação entre terra e alimentação.

“Penso muito nas práticas de alimentação, na nossa própria alimentação e também nas oferendas aos espíritos na Jurema Sagrada, por exemplo. Na minha experiência esse pensamento é intrínseco aos saberes da agricultura familiar e aos modos de pensar indígenas. Vir de uma família de agricultores e agricultoras se soma nisso de maneira imprescindível. É em meio a essas referências que confabulo com as matérias na criação dessa exposição, num apanhado poético que menos ilustra e mais desdobra as nuances desse processo”, diz Abiniel.

Sobre o artista

Abiniel João Nascimento (1996) é artista multiplataforma, natural de Carpina, Pernambuco, pesquisador, bacharel em Museologia e discente do mestrado em Artes Visuais. Tem interesse pelas transmutações da presença como fundamento de suas investigações poéticas.

O avesso do arquivo, da memória e da ausência são conceitos-chaves para a estrutura de pensamento engendrada pela sua obra.

Dentre as exposições, festivais e residências que participou, conta com a exposição individual "ACEIRO", nas galerias Massangana e Baobá (Recife - PE), fruto do prêmio de residência artística da Fundação Joaquim Nabuco (2022; o festival "Radical Sounds Latin America", em Berlim (2023); e das residências no Pivô - Arte e Pesquisa (São Paulo - SP, 2023); na Galerie Paradise (Nantes - França, 2022); e na École Nationale Supérieure d'Arts à la Villa Arson (Nice - França, 2024).

SERVIÇO

“A Grande Boca”, de Abiniel João Nascimento

Quando: até 15 de julho

Onde: Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife-PE

Visitação: quinta a domingo, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) - para moradores de Pernambuco

Instagram: @oficinafranciscobrennand

