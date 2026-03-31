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LITERATURA

ABL celebra os 70 anos de lançamento de "Grande sertão: veredas" com individual de Graça Craidy

Pintora retrata os principais personagens da da obra-prima de João Guimarães Rosa, como Riobaldo, Diadorim, Manuelzão e Joca Ramiro

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Obra de Graça Craidy presente na exposição Obra de Graça Craidy presente na exposição  - Foto: Divulgação

A Academia Brasileira de Letras abre nesta terça-feira (31), às 17h, uma exposição para comemorar os 70 anos de lançamento da obra-prima de João Guimarães Rosa (1908-1967), “Grande sertão: veredas”. A abertura da mostra “Grande Sertão”, em que a artista visual Graça Craidy retrata os principais personagens do romance, ficará até 29 de maio na sede da ABL, no Centro do Rio.

Entre os retratados por Craidy, pintora de 74 anos natural de Ijuí (RS), estão, além de Riobaldo, Diadorim e Hermógenes, Joca Ramiro, Zé Bebelo, Manuelzão, Otacília, Nhorinhá e Sô Candelário. O próprio Guimarães Rosa aparece, em uma das pinturas, embrenhando-se no Cerrado a cavalo com vaqueiros — uma referência à excursão feita pelo escritor quando coletava informações para escrever a obra.

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Graça não só é uma leitora constante do romance como fez um curso, “Travessia”, sobre o livro, debatido durante meses com a professora da USP Maria Cecilia Marks, especialista na obra. A artista gaúcha também pesquisou em teses, monografias e ensaios sobre a ficção e assistiu algumas vezes ao monólogo “Riobaldo” para produzir as pinturas que estão na mostra.

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