BRASIL ABL comemora aniversário de 128 anos com celebração a Ferreira Gullar e entrega de medalhas O escritor, professor e diplomata Rubens Ricupero receberá o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra

A Academia Brasileira de Letras completou 128 anos no último domingo (20). E as comemorações acontecem nesta sexta- feira (25), data em que é celebrado o dia do escritor.

Em evento que acontece a partir das 20h, no Salão Nobre, a ABL celebrará um dos grandes nomes da literatura nacional: Ferreira Gullar (1930-2016). O artista será lembrado por ocasião dos 50 anos da escrita de "Poema sujo" e da publicação de "Dentro da noite veloz".

A noite também será marcada pela entrega de prêmios e homenagens a nomes importantes da cultura nacional, como o escritor, professor e diplomata Rubens Ricupero, ganhador do Prêmio Machado de Assis 2025, pelo conjunto de sua obra. Além do prêmio, ele receberá uma quantia de R$ 100 mil.



Com 48 livros publicados, Ricupero é autor de obras importantes como "A diplomacia na Construção do Brasil (1750–2016)", "Rio Branco: o Brasil no mundo", "O Brasil e o dilema da globalização" e, mais recentemente, "Memórias".

Pela atuação na área da educação, Cristovam Buarque receberá a medalha Francisco Alves. Por sua vez, o escritor Ubiratan Machado e o empresário Klécio Santos serão homenageados com a medalha Rachel de Queiroz. Já a medalha Joaquim Nabuco, destinada a personalidades de relevo na cultura brasileira, será oferecida ao cineasta Silvio Tendler e ao compositor e poeta Hermínio Bello de Carvalho.

Encerrando as homenagens, o professor José Carlos Santos de Azeredo, coordenador de gramática do Dicionário Caldas Aulete, receberá a medalha João Ribeiro, voltada a quem se destaca na área de estudo da língua portuguesa.

