ABL vai entregar medalhas para Silvio Tendler, Cristovam Buarque e Hermínio Bello de Carvalho

A Academia Brasileira de Letras anunciou os vencedores das medalhas comemorativas de 2025, reconhecendo personalidades que se destacaram em áreas como cultura, literatura, educação e estudos linguísticos.

As honrarias serão entregues em julho, na sede no Centro do Rio de Janeiro, e integra as comemorações do aniversário da instituição fundada por Machado de Assis em 1897.

O ex-senador e ex-ministro da Educação Cristovam Buarque será agraciado com a Medalha Francisco Alves, concedida a nomes relevantes na área educacional. A indicação foi feita pelo acadêmico João Almino, que ressaltou o papel pioneiro de Buarque na defesa da escola em tempo integral e na valorização do magistério.

A Medalha Joaquim Nabuco, que homenageia personalidades de destaque na cultura brasileira, será entregue ao cineasta Silvio Tendler e ao poeta e compositor Hermínio Bello de Carvalho. Tendler foi indicado pelo acadêmico Godofredo de Oliveira Neto, que enalteceu sua vasta obra documental sobre figuras políticas brasileiras, como "Os anos JK" e "Jango", além de sua atuação como secretário de Cultura e Esportes do Distrito Federal.

Já Hermínio Bello de Carvalho foi indicado por Ruy Castro, que destacou sua trajetória como poeta, letrista e produtor musical. Autor de clássicos como "Sei lá, Mangueira" (com Paulinho da Viola) e "Pressentimento" (com Elton Medeiros), Hermínio também foi responsável por espetáculos antológicos como "Rosa de Ouro" (1966).

A Medalha Rachel de Queiroz, destinada a colaboradores da ABL, será concedida ao pesquisador Ubiratan Machado e ao diretor da STA Comunicação, Klécio Santos. Machado, referência nos estudos sobre Machado de Assis, foi indicado por Domício Proença Filho, que lembrou sua contribuição recente à Academia com a doação de mais de 240 traduções do autor. Klécio Santos foi indicado por Ricardo Cavaliere, em reconhecimento ao trabalho da STA com o live marketing da ABL e seu apoio em eventos como a Bienal do Livro.

Por fim, o professor José Carlos Santos de Azeredo receberá a Medalha João Ribeiro, voltada ao estudo da língua portuguesa. Indicado também por Cavaliere, Azeredo é doutor em língua portuguesa e autor de obras fundamentais, como o Dicionário de Verbos e Regimes e a Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.

