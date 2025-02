A- A+

HIT 'Abracadabra' e 'Die With A Smile': Lady Gaga ocupa os dois primeiros lugares do Spotify Global Hits têm destaque desde o lançamento e ajudam a cantora a bater recordes

O álbum “Mayhem” de Lady Gaga nem foi lançado, e já tem hits, sucesso nas plataformas. Neste sábado, a cantora bateu a marca de ocupar, simultaneamente, os dois primeiros lugares do Spotify no ranking Global.

A primeira posição segue com a parceria com Bruno Mars, “Die With A Smile”, qie, hoje, completa 119 dias ininterruptos como a mais ouvida da plataforma. "Abracadabra", lançada no último domingo, chegou neste sábado ao segundo lugar, após a estreia em sexto, sua melhor colocação em um lançamento solo.

Os fãs acompanham de perto. Isto porque “Die With A Smile” está a um dia de igualar a marca de "Dance Monkey”, hit de Tones And I, que ficou por 120 dias consecutivos no primeiro lugar do Spotify Global, após cair no gosto dos TikTokers.

O dueto entre Gaga e Mars já bateu outros recordes. Em 7 de janeiro alcançou, pela primeira vez, a liderança na Billboard Hot 100. A conquista a colocou ao lado de Michael Jackson e Janet Jackson como os únicos artistas a conseguiram emplacar mais de um hit no topo da notória lista em três décadas diferentes.

Ainda em novembro do ano passado, “Die With A Smile” alcançou a marca de 1 bilhão de streams. Na retrospectiva do ano passado, o Spotify ainda divulgou que a faixa foi a mais compartilhada nas redes sociais.

Já "Abracadabra" conquistou a melhor estreia solo de Lady Gaga em sua carreira no Spotify. Em seu lançamento, há menos de uma semana, conquistou a oitava posição e tem subido desde então. Os fãs se perguntam se o novo sucesso vai ultrapassar “Die With A Smile” e interromper mais uma marca do hit.

O megashow gratuito de Lady Gaga nas areias de Copacabana, conforme revelado pela coluna de Lauro Jardim, será no dia 3 de maio, às 21h. A previsão é de 1 milhão de espectadores. Dona dos hits "Bad romance", "Born this way" e "Perfect illusion", a cantora, compositora e atriz americana de 38 anos lança este ano o álbum "Mayhem".

