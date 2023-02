Abraço negado e briga entre ADMs: entenda a treta entre Tina e Gustavo no BBB 23

A- A+

O clima pesou entre Tina e Gustavo no BBB 23. Os participantes do reality show tiveram uma discussão após a formação do Paredão, no último domingo (5), que acabou respingando até nas equipes que cuidam das redes sociais dos dois.

A briga foi motivada pela indicação de Gustavo, Líder da semana, que escolheu Tina para o Paredão. Durante o intervalo do programa ao vivo, o fazendeiro perguntou como a modelo estava se sentindo, tentando dar a mão para ela.

Tina recusou o gesto do adversário e foi chamada de ignorante por ele. "Não quero seu abraço agora. Você tem que respeitar isso. Papo reto, Cowboy", disparou.



Rinha de ADMS

Fora da casa, a briga se estendeu entre os administradores das páginas dos brothers nas redes sociais. A equipe de Tina compartilhou no Twitter um comentário que dá a entender que, apesar de Gustavo ser o Líder, partiu de Key a decisão.



O perfil do Cowboy respondeu a provocação afirmando que o participante já havia definido sua indicação antes mesmo de vencer a liderança. A equipe de Key também se manifestou na publicação, dizendo que a jogadora de vôlei deixou claro que Paula seria sua opção.

Gustavo diz que errou

A discussão entre Tina e Gustavo ainda rendeu durante as conversas da madrugada na casa. Em desabafo com Paulo, o fazendeiro afirmou ter errado com sua atitude após a formação do Paredão.

"Acho que errei o momento de fazer isso, porque fui dar a mão para ela. Quando eu fui para o Paredão, gostaria que tivessem feito isso comigo”, explicou.

Gustavo também disse ter se expressado mal ao chamar a sister de ignorante. “Fred veio falar de usar a expressão 'ignorante', porque é falta de informação. Na minha terra ignorante é uma pessoa grossa, áspera", justificou.

Sister fala sobre discussão

Tina continuou sem digerir muito bem a atitude do brother. Em conversa com Bruno, a modelo afirmou ter visto um lado diferente do fazendeiro durante o desentendimento.

"Ele nunca mostrou isso aqui na casa. É isso que eu quero ver, que tipo de pessoa ele é", disse.

Para a sister, a tática de manter uma boa relação com todos, adotada por Gustavo até agora, não deve funcionar para sempre. "Nem Deus agradou a todos, e o Cowboy não vai agradar a todos. Ele é aquela pessoa, que me chamou de ignorante depois que eu não recebi o abraço dele", apontou.

