Abril Dance Festival tem início nesta sexta (25); confira valores de ingressos

A edição deste ano do Abril Dance Festival tem início nesta sexta-feira (25), às 20h. O evento, que é uma oportunidade para bailarinos de diversos estilos mostrarem o seu talento nos palcos do Recife, segue até este domingo (27), nos teatros Apolo e do Parque.



Os ingressos custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). Além das apresentações de dança, o público poderá se inscrever em um dos workshops sobre Jazz Funk e produção de eventos, ofertados dentro da programação.

O evento celebra o Dia Internacional da Dança, que é comemorado no dia 29 de abril, e conta com a participação de bailarinos de diferentes estúdios e academias do estado de Pernambuco.

"Essa é uma oportunidade para bailarinos de diversos estilos mostrarem o seu potencial no palco. Em todas as edições do Abril Dance Festival, é possível contar com dançarinos profissionais, mas há espaço também para aqueles que, mesmo com excelente técnica, ainda não são conhecidos no circuito," afirmou Débora Cristóvão, uma das produtoras do festival.

A abertura do evento conta com uma apresentação do Grupo Soma, intitulada Dias Mulheres Virão, que exalta a força e a resiliência feminina, e uma manifestação quanto ao silêncio e à indiferença.

A apresentação tem direção de Sabrina Arruda. Já amanhã (26/04), o público poderá contar, além da programação das coreografias, com a Tenda Árabe, um espaço para a celebração da cultura e da arte para os grupos de dança árabe.

No Abril Dance Festival, o público poderá conferir apresentações nos estilos de dança, entre eles, ballet clássico, dança contemporânea, jazz, estilo livre, popular e danças urbanas. O evento é uma realização da Lira Produções.



Serviço:

Abril Dance Festival

Dias: 25/04 – 20 horas (Apolo)

26/04 – 16 horas (Apolo)

27/04 – 15 horas (Apolo)

27/04 – 18 horas (Parque)

Maiores informações: @abrildancefestival (Instagram)

