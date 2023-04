A- A+

Lazer e cultura Abril Pro Livro acontece este sábado (29) na Praça do Sebo, no Centro do Recife Evento terá recitais, debates e feira de troca de livros

Incrustrada entre as avenidas Guararapes e Dantas Barreto, no Centro do Recife, a Praça do Sebo Liêdo Maranhão sedia, neste sábado (29), o 5º Abril Pro Livro.



O evento, que ocorre das 9h às 15h, reúne escritores, poetas, editores e principalmente leitores e comemora também o Dia Mundial do Livro.



No local, além dos tradicionais sebos abertos, há uma feira de troca de livros, além de programação com apresentações musicais de artistas da região, roda de diálogos e recital de poesias - o microfone está aberto ao público, de acordo com a organização.

Nesta edição, o tema é “Abril Pro Livro: histórias que curam” e conecta literatura e saúde mental. "Bibliotecárias e psicólogas estarão reunidas conduzindo um bate-papo com o público e abordando a influência da literatura, arte e cultura na promoção do autocuidado e saúde mental. Serão discutidos temas como ansiedade, autoestima e bem-estar, e a contribuição da leitura na saúde emocional”, explica a bibliotecária Ana Carolina Sobral, organizadora do Abril Pro Livro.

Com 19 lojas, o local tem 42 anos e, em 2022, recebeu o nome de “Praça do Sebo Liêdo Maranhão”, homenagem ao escritor pernambucano que também participou de sua fundação.

Serviço:

Abril Pro Sebo

Local: Praça do Sebo - Rua da Roda, Santo Antônio

Data: Sábado (29)

Horário: das 9h às 15h

@abrilprolivro

