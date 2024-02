A- A+

APR 2024 Abril Pro Rock 2024 será nos dias 29 e 30 de março; confira as atrações confirmadas Cerca de 24 atrações brasileiras e estrangeiras se apresentarão no Clube Internacional

Já são 31 anos desde a sua primeira edição. Mesmo passando por mudanças ao longo dos anos, o festival Abril Pro Rock segue firme priorizando o estilo musical que o consagrou e que carrega no próprio nome. Por falar em nome, o tema da nova edição da temporada de rock é “Recife cidade da música underground!”.

Em 2024, o evento está marcado para os dias 29 e 30 de março, no Clube Internacional do Recife, no bairro da Madalena, com um line-up integrado por 24 bandas brasileiras, estadunidenses e latino-americanas. A organização adianta que mais uma atração está sendo guardada a sete chaves. Os ingressos para o APR 2024 já estão sendo vendidos com preço inicial de R$ 80 em primeiro lote - até 18 de fevereiro.

Sobem ao palco

Além dos grupos pernambucanos, da região Nordeste e de outros estados brasileiros, nomes estadunidenses e latinos estão comfirmados para março.

No primeiro dia, a atração princial será Matanza Ritual (SP), além de Krisiun (RS), Leather (EUA), Korzus (SP) comemorando 40 anos com a participação de Silvio Golfetti, guitarrista original da banda, e mais Desalmado (SP), Paradise In Flames (MG), Pure Hate (AL), Papangu (PB), Podridão (SP), Sodoma (PB), Janete Saiu Para Beber (PE) e Insânia (PE).

Já no sábado, serão mais 12 bandas: Master (EUA), clássica banda de Death Metal, Bloody Nightmare (COL), Rot (SP), Escarnium (BA), Kamala (SP), Ereboros (RJ), Erasy (BA), Jacau (BA), Odiosa (PE), O Cão (PE) e Infectos (PE). O headliner da noite ainda é surpresa e deve ser confirmado em breve.

SERVIÇO

Abril Pro Rock 2024

Quando: 29 e 30 de março, a partir das 17h

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena, Recife

Ingressos: R$ 80 cada dia (1º lote) aqui

