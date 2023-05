A- A+

Música Abril Pro Rock agita Recife neste fim de semana; confira a ordem dos shows 30º APR acontece neste sábado (13/05) e domingo (14/05) no Clube Português do Recife, com apresentações começando às 17h30

Em sua 30ª edição da história, o Abril Pro Rock (APR) reúne o público do metal underground pernambucano, nordestino e brasileiro durante dois dias seguidos de programação, sábado (13) e domingo (14), no Clube Português, no Recife, às 17h (horário de abertura dos portões).

O primeiro dos shows está marcado para as 17h30, com a banda pernambucana Imflawed abrindo a celebração. Ao todo, 21 atrações sobem ao palco de um dos festivais mais longevos e expressivos nacionalmente, sendo 12 delas no primeiro dia e nove no segundo.

A bilheteria do evento abre às 15h nos dois dias. Os ingressos custam de R$ 90 a R$ 180, em até 6x no cartão, pelo Clube do Ingresso, no PIX ABRIL PRO ROCK (pela chave [email protected]) e via boleto. A compra também pode ser feita nos pontos físicos (loja da Adidas dos Shoppings Tacaruna e Recife), Blackout Discos (R. do Riachuelo, 189 - Boa Vista) e Bolacha discos (R. João Ramos, 50 - Loja 14 - Graças). Vale destacar que os ingressos de combo são exclusivamente comprados pelo pelo Clube do Ingresso.

Com uma grade pesada de atrações, o APR 2023 é realizado pela Astronave Iniciativas Culturais e tem patrocínio do Governo do Estado de Pernambuco, Prefeitura do Recife, Pitú, SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, além do apoio do SINDJUD-PE (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco) e da Ekaut Cerveja Especiais e dos Associados Festivais Brasileiros Associados e Mar Hotel Conventions.

Na agenda dos festivais nacionais independentes, o APR movimenta bandas de sete estados brasileiros, além de uma internacional (EUA): São Paulo, com sete atrações, Pernambuco (cinco), Rio de Janeiro (três), Ceará (duas), Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Espírito Santo, com (uma) banda cada.

Arte pernambucana

O Abril Pro Rock está interligado com a cena artística local, que é chamada de comunidade pelo festival. A identidade visual do APR 2023 foi assinada por Neilton Carvalho, que, além de ilustrador local, também é músico da Devotos.

Ficha técnica

Realização: Astronave Iniciativas Culturais

Direção e curadoria: Paulo André Pires

Coordenação e produção executiva: Sonally Pires

Produção executiva: Gabriela Cardoso

Produção e curadoria: Alcides Burn

Mídias sociais: Nata Nachthexen

Coordenador de arena: Martin Sablayrolles

Assistente de produção: Gabriela Albuquerque

Assessoria de imprensa: Daniel Lima

Confira a programação completa - ordem dos shows:

SÁBADO (13/05) - 17H30

IMFLAWED (PE)

TORTURE SQUAD (SP)

THE TROOPS OF DOOM (MG)

KARNFICYNA (PE)

MUKEKA DI RATO (ES)

CRYPTA (SP)

THE DAMNNATION (SP)

INCANTATION (EUA)

OPEN THE COFFIN (RN)

DEVOTOS (PE)

OBSKURE (CE)

DORSAL ATL NTICA (RJ)

DOMINGO (14/05) - 17H30

FRYGIA (PE)

SURT (PE)

HATEFULMURDER (RJ)

CORJA (CE)

GANGRENA GASOSA (RJ)

INHERENCE (SP)

EDU FALASHI (SP)

HELLISH WAR (SP)

WIZARDS (SP)

Serviço

30ª edição da história, o Abril Pro Rock (APR)

Datas: 13 e 14 de maio de 2023

Local: Clube Português do Recife (Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172 - Graças, Recife - PE)

Horário: 17h30 (início dos shows); 17h (abertura dos portões); 15h (abertura da bilheteria)

Ingressos online: (em até 6x no Cartão) ou no PIX e Boleto.

Ingressos para o sábado (13/05)

Ingressos para o domingo (14/05)

Ingressos pelo PIX ABRIL PRO ROCK: pela chave [email protected], neste caso, é necessário o envio do comprovante de pagamento, documento com foto e dia do evento escolhido para o mesmo email da chave.

R$ 90 (estudante - obrigatório a apresentação da carteira no dia);

R$ 100 (social + 1kg de alimento não perecível no dia);

R$ 160 (combo estudante para os 2 dias - Obrigatório a apresentação da carteira no dia);

R$ 180 (combo social para os 2 dias + 1kg de alimento não perecível no dia).

Pontos de venda

Atenção: ingressos de combo apenas pelo site.

Blackout Discos

Rua Riachuelo, 189, Boa Vista

Bolacha Discos e Coisas

Rua João Ramos , 50, Loja 14 - Graças

Adidas Shopping Tacaruna

Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

Adidas Casual Shopping Rio Mar

Av. República do Líbano, 251, Pina

