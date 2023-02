A- A+

Música Abril Pro Rock divulga atrações e lote promocional de ingressos para a 30ª edição Festival com mais de 20 nomes acontece no Clube Português do Recife nos dias 13 e 14 de maio evidenciando a cena metal nacional; valor antecipado é de R$ 70 por dia

A 30º edição do Abril Pro Rock (APR) já anunciou suas primeiras atrações. Marcado para as noites dos dias 13 e 14 de maio (sábado e domingo), no Clube Português do Recife, o evento destaca a cena metal nacional. São aguardadas mais de 20 atrações no APR, que abriu a venda de ingressos com lote promocional limitado de R$ 70 por dia até o dia 1º de março, exclusivamente via pix (compra antecipada pela chave [email protected]).

Entre as atrações já divulgadas estão três grandes nomes de peso do metal nacional — Crypta (SP), The Troops Of Doom (BH) e Dorsal Atlântica (RJ) —, uma banda internacional, Incantation (EUA), de volta ao Recife após 20 anos, e Karnficyna (PE) representando o estado com seu deathcore, todas elas no sábado (13/05).

A programação do domingo (15/05) contará com a lenda do power metal Edu Falaschi (SP), que recentemente anunciou o lançamento do seu segundo álbum, “Eldorado”, depois do grande sucesso do Vera Cruz. Terá também Wizards (SP), em sua 1ª apresentação no Recife após confirmar o retorno aos palcos no ano passado, além do Hellish War (SP), nome de destaque na cena heavy metal brasileira, e da Frygia (PE), mostrando a força do rock pernambucano.

Além de outras atrações, o APR trará mais novidades da programação, entre elas os horários, em breve em seu perfil oficial nas redes sociais (@abrilprorock). O evento é realizado pela Astronave Iniciativas Culturais.

Identidade visual

O Abril Pro Rock insere toda a cena artística local, chamada de comunidade pelo festival. A identidade visual de 2023 foi assinada por Neilton Carvalho, que, além de ilustrador local, também é membro da Devotos, banda pernambucana.

A arte do ilustrador e músico Neilton Carvalho reverencia a memória e homenageia as pessoas que fazem parte da história do Abril Pro Rock. O cachorro da ilustração eterniza Ajax, da banda de hardcore Os Cachorros (PE), de Olinda. O Circo Maluco Beleza, que ficava no bairro das Graças, recorda onde tudo começou, relembrando o nascimento do festival. A pata do caranguejo simboliza o movimento mangue e o crânio batendo cabeça representa as bandas de metal e todos os headbangers.

Serviço:

30º Abril Pro Rock - 2023

Datas: 13 e 14 de maio

Local: Clube Português do Recife

Lote promocional de ingressos: R$ 70 por dia (compra antecipada via pix pela chave [email protected]

Horários: serão divulgados em breve

Programação com atrações confirmadas:

Sábado (13/05)

Incantation (EUA)

Crypta (SP)

The Troops Of Doom (BH)

Dorsal Atlântica (RJ)

Karnficyna (PE)

Domingo (14/05)

Edu Falaschi (SP)

Wizards (SP)

Hellish War (SP)

Frygia (PE)

