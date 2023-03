A- A+

MÚSICA Abril Pro Rock divulga programação completa de sua 30ª edição; confira as atrações Festival será realizado nos dias 13 e 14 de maio, no Clube Português

O festival Abril Pro Rock revelou a programação completa da sua 30ª edição, que está prevista para os dias 13 e 14 de maio. Serão 21 atrações, que subirão ao palco do Clube Português.

Entre as novidades confirmadas, estão a banda pernambucana Devotos, que celebra seus 35 anos de existência, e a carioca Gangrena Gasosa. O festival recebe grupos de sete estados brasileiros, além de uma atração internacional.



Confira a programação:

13 de maio

Incantation (EUA)

Crypta (SP)

Troops of Doom (MG)

Devotos (PE)

Dorsal Atlântica (RJ)

Mukeka Di Rato (ES)

Torture Squad (SP)

Open The Coffin (RN)

Obskure (CE)

The Damnnation (SP)

Karnyficina (PE)

Imflawed (PE)

14 de maio

Edu Falaschi (SP)

Gangrena Gasosa (RJ)

Wizards (SP)

Hatefullmuder (RJ)

Hellish War (SP)

Inherence (SP)

Corja! (CE)

Frygia (PE)

Surt (PE)

Serviço:

APR 30 Anos

13 e 14 de maio

Clube Português do Recife (Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças)

Ingressos: R$ 90 (Estudante - Obrigatório a apresentação da carteira no dia); R$ 100 (Social + 1kg de alimento não perecível no dia); R$ 160 (Combo Estudante para os 2 dias - Obrigatório a apresentação da carteira no dia); R$ 180 (Combo Social para os 2 dias + 1kg de alimento não perecível no dia)

À venda no Clube do Ingresso, pelo PIX ([email protected]), nas lojas da Adidas dos shoppings Tacaruna e Recife, na Blackout Discos (R. do Riachuelo, 189 - Boa Vista) e na Bolacha Discos (R. João Ramos, 50 - Loja 14 - Graças)





