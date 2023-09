A- A+

Recife Abril Pro Rock retoma exposição nesta terça-feira (05), na Torre Malakoff; saiba mais Em cartaz gratuitamente até o dia 1 de outubro, mostra conta com fotografias de Paulo André, idealizador e produtor do festival

O Abril Pro Rock volta a realizar a exposição Poster Arte Design a partir desta terça-feira (05), das 18h às 21h, na Torre Malakoff. A mostra conta a história das cenas musicais underground do thrash metal, do hard rock farofa e do rock funkeado pesado, atráves de fotografias tiradas nos anos 1988 e 1989 pelo idealizador e produtor do festival, Paulo André.

Além das fotografias, a mesa expositiva ampliará a imersão dos visitantes com cartazes, zines, flyers e demos tapes (fitas k70) da época, integrando a história da música por meio de toda a arte.

A exposição deste ano é realizada pela Astronave Iniciativas Culturais e conta com o apoio da Pitú e da Torre Malakoff, além do incentivo do Funcultura, da Fundarpe, da Secretaria de Cultura e do Governo de Pernambuco.

"A gente que faz o festival celebra o fato de poder levar ao público registros antigos, revisitando a história do rock e também a nossa, que contamos juntos nesses 30 anos de Abril Pro Rock", ressalta o produtor pernambucano.

Serviço

Abril Pro Rock 30 anos apresenta: Poster Arte Design IX

Data da abertura: Terça-feira (05), das 18h às 21h

Período da exposição: 05/09 a 01/10

Onde: Torre Malakoff, Recife Antigo (sala Alcir Lacerda)

Entrada gratuita

