A- A+

Rio de Janeiro "Absurdo" ou "sensato"? Fãs reagem a cancelamento do show de Bruno Mars no Rio de Janeiro Prefeito Eduardo Paes pediu que o público não compre os ingressos para as apresentações marcadas para os dias 4 e 5 de outubro

Os fãs cariocas de Bruno Mars movimentaram as redes sociais depois que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, avisou que o artista não poderia se apresentar na cidade na data previamente divulgada pela organização do show, véspera de eleições municipais.

Paes pediu que o público não compre os ingressos para as apresentações marcadas para os dias 4 e 5 de outubro e disse que vai acionar a polícia e órgãos de defesa do consumidor: "Estão vendendo o que não podem entregar".

"Vai começar uma guerra agora por causa do show do Bruno Mars", disse um usuário no Twitter. Muita gente deu razão ao prefeito, no entanto. "A culpa é toda da Live Nation", escreveu outra usuária, marcando a produtora responsável pelos shows de Bruno Mars no Brasil. "Eduardo Paes não passa frio! Está coberto de razão!", brincou uma fã do cantor. Houve até quem pedisse para colocar Bruno Mars em Copacabana.

Veja algumas reações:



Eduardo Paes não passa frio! Está coberto de razão!

Que prefeito

Mesmo sem a autorização da prefeitura a empresa vendeu os ingressos de má fé e tem quem não entende! O Bruno Mars tem que vir ao Rio, mas em outra data! https://t.co/zIbsz0RV5d — #KalvinCoveiro ️‍ (@kalvin_schlupp) May 9, 2024

Se fosse anos atrás, diria que o Eduardo Paes se precipitou, mas em um país polarizado e dividido politicamente, acertou em não liberar os shows do Bruno Mars no Rio. Entendo que tem questão de agenda e outras coisas, mas a produtora podia ter pesquisado antes de marcar os shows. — José Nunes (@josenunesrio) May 9, 2024

Não comprem!!! Acabei de receber essa notificação pelo aplicativo do meu banco. É incrível a irresponsabilidade dessa @LiveNationBR ! Vou acionar a policia e os órgãos de defesa do consumidor. Estão vendendo o que não podem entregar. Nesses dias não acontecerá o show no Rio… pic.twitter.com/iMs0ZFRJZw — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 9, 2024

São Paulo assim vendo que o show do Bruno Mars no Rio de Janeiro caiu: pic.twitter.com/fWiZrUMdlO — marquin (@marcosmonteirr) May 9, 2024

Bruno Mars disse sim para o Rio de Janeiro, mas Eduardo Paes não tinha perguntado nada — Lukinha (@lksillva13) May 9, 2024

O que diz a Live Nation

Em nota, por meio de sua assessoria de imprensa, a Live Nation afirmou que as vendas dos ingressos para os shows de Bruno Mars serão postergadas. Veja um trecho da nota a seguir:

"Atendendo a solicitação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, a Live Nation Brasil, ciente da necessidade de alteração, anuncia que a pré-venda e venda geral para o segundo show do Bruno Mars na cidade, atualmente marcado para o dia 05 de outubro no Estádio Nilton Santos, serão postergadas. Trabalharemos em estreita colaboração com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs. Todas as informações de pré-venda e venda serão divulgadas em breve junto com atualizações sobre as datas do evento."

Veja também

Quem é Badin, "o colono", gaúcho que é fenômeno do humor e arrecadou mais de R$ 60 milhões para o RS