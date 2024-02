A- A+

MÚSICA Abusos, casamentos e Ben Affleck: Jennifer Lopez lança projetos inspirados na própria vida amorosa 'This is me...now: a love story' estará disponível a partir do dia 16: 'É a jornada para o amor próprio', diz atriz em entrevista

Jennifer Lopez está apaixonada. Aos 54 anos, a cantora e atriz diz que ganhou uma “segunda chance de viver um amor verdadeiro” — ela se refere, claro, a Ben Affleck, parceiro da virada do milênio com quem voltou em 2021. Reviver essa paixão é também uma maneira de se curar de abusos e violências de relacionamentos passados.

— E, no fim, me dei conta de que preciso, antes de tudo, amar a mim mesma — afirmou J.Lo. em entrevista coletiva que teve a participação do Globo.

O evento com a imprensa foi para apresentar o especial musical “This is me... now: a love story”, permeado por este sentimento. Disponível no Prime Video a partir do dia 16 — data também do lançamento do álbum homônimo, o primeiro em mais de uma década — o projeto faz referência a “This is me... then”, disco de 2002 que pôs J. Lo entre as divas pop globais.

Para marcar este retorno à música, a artista decidiu cantar, atuar e dançar, e o resultado é um musical que trata de tentar revelar quem é Jennifer... agora.

— Hoje, sou alguém que consegue me enxergar por vários ângulos, me aceitar de todas as maneiras e saber que está tudo bem — refletiu Jennifer na coletiva. — Essa é a jornada para o amor próprio. Em vez de querer ser perfeita ou de viver de acordo com o que todo mundo pensa, sou só eu e estou fazendo meu melhor.

Escapismo romântico

No especial, de aproximadamente uma hora, a artista americana conta a história de uma mulher que está sempre em busca de um amor. Casa repetidas vezes, entra em relacionamentos violentos e nunca está feliz. Até que ela desiste e começa a frequentar um grupo de ajuda. Tudo isso é embalado pelas músicas inéditas, que estarão disponíveis no novo disco. A direção é de Dave Meyers e traz no elenco nomes como o próprio Affleck, Jane Fonda, Sofia Vergara e Post Malone.

Jennifer contou que as músicas foram inspiradas na sua vida.

— Tive reservas sobre o quanto colocaria de meu e o quanto seria ficção. Sou uma figura pública há muito tempo e já passei por momentos em que as pessoas foram cruéis e mesquinhas. Então, sempre tenho isso em mente, é assustador — revelou a artista. — Mas esse trabalho foi um tipo de escapismo romântico.

Em um momento do especial, a personagem de Jennifer aparece deitada, chorando e assistindo ao filme “Nosso amor de ontem”, clássico de 1973 com Robert Redford e Barbra Streisand. Ela explicou os vários significados desta citação:

— Nasci meio romântica incurável e esse é um filme que minha mãe me mostrou quando eu era muito jovem e, provavelmente, posso recitá-lo inteiro. Também é um filme que eu mostrei para Ben anos atrás. Lembro de assistirmos juntos, então ele tem um significado especial para estar ali.

J.Lo deixa claro, no entanto, que não quis passar uma mensagem de que é preciso buscar incessantemente um amor romântico verdadeiro. Para ela, o tema tem mais a ver com escolher você mesma — um recado especial para as mulheres, que frequentemente dão tanta atenção aos parceiros, filhos e à vida profissional.

— Como mulheres estamos nos doando constantemente e esquecemos de nós — opinou J. Lo. — Acho que a ideia de amor-próprio soa meio estranha porque nosso instinto é amar os outros. Mas o contraditório é que você precisa realmente aprender a cuidar de si mesma para ser melhor amante, mãe ou amiga.

Apesar de bater na tecla do autocuidado, no primeiro single lançado do novo projeto, Jennifer fala — e como fala — sobre a paixão por outro alguém. Em “Can’t get enough”, canta sobre a glória de estar apaixonada e ser correspondida. Então J. Lo, afinal de contas, o que é o amor?

— É algo puro e bom. É paciente, gentil, não julga, é empático. O amor pode curar e se isso não estiver acontecendo, provavelmente não é amor.

