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ESTADOS UNIDOS Ator James Handy, de "Top Gun: Maverick", morre aos 81 anos após ser esfaqueado em Los Angeles Ator de 81 anos morreu após ser encontrado com uma facada no peito em Los Angeles; filho da companheira foi preso por homicídio

O ator James Handy, conhecido por participações em filmes como "Jumanji" (1996) e "Top Gun: Maverick" (2022), morreu aos 81 anos após ser esfaqueado em Los Angeles, nos Estados Unidos. As autoridades prenderam Michael Gledhill, de 44 anos, filho da companheira de Handy, sob suspeita de homicídio.

O caso ganhou contornos dramáticos após a divulgação do conteúdo de uma ligação feita ao serviço de emergência 911. Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles, um homem telefonou para as autoridades na manhã de quarta-feira e afirmou: "Sou o filho do homem, acabei de matar o homem do pecado".

Quando chegaram à residência, os policiais encontraram Handy inconsciente no jardim da frente da casa, com uma facada no peito. O ator foi levado a um hospital, mas teve a morte confirmada pela equipe médica.

De acordo com a polícia, Gledhill morava na residência com a mãe e o ator. Após a chegada dos agentes, ele teria dito que era a pessoa procurada pelos policiais.

Registros do sistema prisional mostram que a fiança foi fixada em US$ 2 milhões.





Ator teve carreira de décadas em Hollywood

Nascido em Nova York, James Handy construiu uma longa trajetória no cinema e na televisão. Segundo o IMDb, ele ficou conhecido por interpretar um exterminador em "Jumanji". Mais recentemente, atuou como o barman Jimmy em "Top Gun: Maverick".

Ao longo da carreira, também participou de séries como NCIS: Los Angeles, The Closer e Cold Case.

A morte provocou homenagens de pessoas próximas ao artista.

"Eu não poderia ter pedido um cliente e amigo mais talentoso, humilde e gentil do que James Handy", afirmou Pam Ellis-Evenas, do Ellis Talent Group, em declaração enviada à agência Associated Press.

Com mais de meio século de atuação em produções para o cinema e a televisão, Handy se tornou um rosto conhecido de sucessivas gerações de espectadores, sobretudo nos Estados Unidos.

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