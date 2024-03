A- A+

BBB 24 "Acabo com as minhas redes sociais", diz Leidy Elin sobre sair "cancelada" do BBB 24 A trancista diz não temer ser alvo de julgamentos ao sair da casa e que voltará à vida normal como era antes de entrar no reality

Em conversa com MC Bin Laden, nesta terça (19), a sister Leidy Elin disse não temer ser cancelada quando sair da Casa do BBB 24. A trancista acha que pode ser uma reação por ela ter se envolvido em diversas "tretas" com alguns participantes do grupo Fadas – especialmente com Davi, que vem figurando como favorito no reality.

"Devo tá mesmo [cancelada], se for do jeito que eu tô pensando. O máximo que eu faço é que eu acabo com as minhas redes sociais", disse Leidy.

Já o funkeiro disse que teme o cancelamento. "Eu te entendo, porque eu tenho muito medo disso daí", falou Bin Laden. "Você é Camarote. Eu não tinha nem mil seguidores. Tipo: eu não mexo, não sou ligada, real. O máximo que vai acontecer é eu voltar a minha vida normal e tirar, tipo, não ter Instagram", respondeu Leidy.



"O máximo que vai acontecer vai ser isso e segue minha vida normal. Não tenho medo de ser cancelada e ser quem eu sou", concluiu a trancista.

Veja também

Ferrugem Esposa de Ferrugem fala sobre briga entre cantor e Ludmilla