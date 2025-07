Academia Brasileira de Cinema abre inscrições para filmes que vão concorrer a uma vaga no Oscar

A- A+

A Academia Brasileira de Cinema abre nesta segunda (21) as inscrições para os filmes que vão concorrer a uma vaga entre os indicados ao prêmio de Melhor Longa-Metragem Internacional na 98ª edição do Oscar, que será realizada no dia 15 de março de 2026.

A academia é a única entidade responsável pela seleção do filme brasileiro que concorre à indicação. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto através do site da academia . A Comissão de Seleção, composta por 15 membros titulares e 5 suplentes, se reunirá no dia 8 de setembro para a escolha de uma pré-lista de seis títulos e no dia 15 de setembro para a decisão final do título escolhido.

Podem ser inscritos filmes que estrearam em salas de cinema entre 1º de outubro de 2024 e 30 de setembro de 2025 e estiveram em cartaz por pelo menos sete dias consecutivos em cinemas comerciais com fins lucrativos em benefício de seu produtor e exibidor.

