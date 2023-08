A- A+

CINEMA Academia Brasileira de Cinema anuncia os 28 longas que concorrerem uma vaga no Oscar; confira lista No dia 12 de setembro, será anunciado o filme que representará o Brasil na categoria Melhor Filme Internacional

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou nesta segunda-feira (28) a lista com todos os 28 longas-metragens que estão aptos a disputarem uma indicação à vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar 2024.

As reuniões da Comissão de Seleção acontecerão em duas etapas: dia 05 de setembro de 2023, quando serão selecionados seis títulos entre os inscritos, e a reunião final, no dia 12 de setembro de 2023, para a escolha do título que representará o Brasil na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional na principal premiação de cinema.

Este ano, a Comissão de Seleção é formada por Affonso Beato, Alessandra Krueger, Andre Carreira, Ane Siderman, Carlos Alberto Mattos, Cecilia Amado, Clarisse Goulart, Cristiana Rodrigues Cunha, Diane Maia, Estevão Ciavatta, Fernanda Parrado, Gabriel Martins, Hsu Chien, Ilda Santiago (presidente), João Vieira Jr., Magali Wistefelt, Michel Tikhomiroff, Plínio Profeta, Renato Barbieri, Sol Moraes, Tatiana Carvalho Costa, Virginia Cavendish e Walter Lima Junior.

Os filmes selecionados foram: “A Primeira Morte de Joana”, de Cristiane Oliveira, “Angela”, de Hugo Prata, “Chef Jack, O Cozinheiro Aventureiro”, de Guilherme Fiuza Zenha, “Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você”, de Roberto de Oliveira, “Estranho Caminho”, de Guto Parente, “Jair Rodrigues - Deixa que Digam”, de Rubens Rewald, “Mais Pesado é o Céu”, de Petrus Cariry, “Medusa”, de Anita Rocha da Silveira, “Ninguém é de Ninguém”, de Wagner de Assis, “Noites Alienígenas”, de Sergio de Carvalho, “Nosso Sonho”, de Eduardo Albergaria, “O Alecrim e o Sonho”, de Valerio Fonseca, “O Espaço Infinito”, de Leo Bello, “O Faixa Preta - A Verdadeira História de Fernardo Tererê”, de Caco Souza, “O Homem Cordial”, de Ibere Carvalho, “O Mestre da Fumaça”, de André Sigwalt e Augusto Soares, “O Rio do Desejo”, de Sergio Machado, “Pedágio”, de Carolina Markowicz, “Perdida”, de Luiza Shelling Tubaldini, “Perlimps”, de Alê Abreu, “Raquel 1:1”, de Mariana Bastos, “Regra 34”, de Julia Murat, “Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho, “Segundo Tempo”, de Rubens Rewald, “Sinfonia de um Homem Comum”, de José Joffily, “Tia Virginia”, de Fabio Meira, “Tração”, de André Luís, e “Urubus”, de Claudio Borrelli..

Veja também

ARTES VISUAIS Exposição de desenho hiper-realista chega ao Recife nesta terça-feira (29); confira detalhes