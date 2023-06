A- A+

cinema Academia Brasileira de Cinema divulga lista com os finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasilero A maior premiação do setor audiovisual será no dia 23 de agosto e 'Medida Provisória' é o filme com mais indicações, seguido de 'Marte Um'

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulga a lista dos finalistas do 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e dá início hoje à contagem regressiva para a premiação do setor audiovisual nacional. A cerimônia está confirmada para 23 de agosto, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo para todo o país pelo Canal Brasil e pelo Youtube da Academia. O filme com maior número de indicações é “Medida Provisória”, de Lázaro Ramos (15), seguido de “Marte Um”, de Gabriel Martins (13).

“É uma alegria imensa chegar à 23ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro que, não por acaso, chama-se, com toda a pertinência, reverência e reconhecimento, Prêmio Grande Otelo. Esse é um ano muito especial porque se comemora também 125 anos do cinema brasileiro e ele se mostra cada vez mais plural. O Brasil é plural. Viva nosso encontro! Viva nossos filmes! Viva a nossa insistência!”, diz a produtora Renata Almeida Magalhães, presidente da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais.

Escolhidos em votação pelos sócios da Academia, os finalistas concorrem ao Prêmio Grande Otelo em 28 categorias, além do prêmio do Voto Popular. Uma das novidades é que a partir deste ano, os filmes ibero-americanos foram indicados não pelos distribuidores, mas pelas academias de seus respectivos países: Academia de Cine de Chile, Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas e Academia Portuguesa de Cinema.

A lista de finalistas de 2023 reúne mais de 200 profissionais indicados em 34 diferentes longas-metragens brasileiros e 12 longas estrangeiros. Também estão na disputa 15 curtas brasileiros (5 de ficção, 5 documentários e 5 de animação); e 14 séries (4 de animação, 5 documentários e 5 de ficção).

Os vencedores serão escolhidos no segundo turno, de 29 de junho a 10 de julho, com votação entre os sócios da Academia. No dia 23 de julho, começa a votação popular pela internet, para que o público eleja seu filme favorito entre os longas brasileiros finalistas de ficção (drama e comédia) e documentário.

