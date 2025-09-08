Academia Brasileira de Cinema revela finalistas na disputa para representar o Brasil no Oscar 2026
Pernambuco tem dois filmes na corrida por uma indicação como Melhor Filme Internacional
A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira (8) a lista de seis filmes finalistas na disputa para representar o Brasil na corrida por uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional.
Seguem na disputa:
'Baby', de Marcelo Caetano
'Kasa branca', de Luciano Vidigal
'Manas', de Marianna Brennand
'O agente secreto', de Kleber de Mendonça Filho
'O último azul', de Gabriel Mascaro
'Oeste outra vez', de Erico Rassi
O finalista será anunciado pela própria Academia na próxima segunda, dia 15 de setembro.
Urso de Prata de Grande Prêmio do Júri do Festival de Berlim, “O último azul”, com Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, desponta como forte opção. O favoritismo, no entanto, parece ficar com “O agente secreto”.
Premiado no Festival de Cannes nas categorias de melhor direção, para Mendonça Filho, e melhor ator, para Wagner Moura, o filme vem ocupando como poucos os holofotes meses antes da estreia, em novembro. O longa ainda tem a vantagem de já contar com distribuição nos Estados Unidos, que será de responsabilidade da Neon, a mesma de “Anora”, último vencedor do Oscar de melhor filme.
A data limite para inscrição de filmes no Oscar é 1º de outubro e, para as outras categorias, 13 de novembro. A lista de indicados será divulgada no dia 22 de janeiro de 2026. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 15 de março do ano que vem.