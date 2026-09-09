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CINEMA

Academia Brasileira de Cinema revela os seis filmes que podem representar Brasil no Oscar

Produção escolhida para representar o país será revelada em 16 de setembro

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Das 15 produções inscritas, seis filmes continuam na disputa Das 15 produções inscritas, seis filmes continuam na disputa  - Foto: Divulgação

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (9), os seis longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2027.

O filme escolhido será divulgado em 16 de setembro e disputará uma indicação à categoria de Melhor Filme Internacional.

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Ao todo, 15 produções foram inscritas e habilitadas para concorrer. Os seis títulos que avançaram são:

O Brasil venceu a categoria de Melhor Filme Internacional em 2025 com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

A cerimônia do Oscar 2027 está marcada para 14 de março. Pelas regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, os integrantes da comissão responsável pela escolha do representante brasileiro não podem ser divulgados antes do anúncio do filme selecionado.

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