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CINEMA Academia Brasileira de Cinema revela os seis filmes que podem representar Brasil no Oscar Produção escolhida para representar o país será revelada em 16 de setembro

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (9), os seis longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2027.

O filme escolhido será divulgado em 16 de setembro e disputará uma indicação à categoria de Melhor Filme Internacional.

Ao todo, 15 produções foram inscritas e habilitadas para concorrer. Os seis títulos que avançaram são:

100 Dias, de Carlos Saldanha

A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai

A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo

Feito Pipa, de Allan Deberton

Nosso Segredo, de Grace Passô

Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins

O Brasil venceu a categoria de Melhor Filme Internacional em 2025 com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

A cerimônia do Oscar 2027 está marcada para 14 de março. Pelas regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, os integrantes da comissão responsável pela escolha do representante brasileiro não podem ser divulgados antes do anúncio do filme selecionado.

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