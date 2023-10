Academia Brasileira de Letras inclui "dorama" no dicionário da língua portuguesa

A- A+

A Academia Brasileira de Letras incluiu a palavra "dorama" no dicionário da língua portuguesa. A inclusão foi confirmada pela instituição via redes sociais. Segundo a ABL, "dorama" significa "obra audiovisual de ficção em formato de série, produzida no leste e sudeste da Ásia, de gêneros e temas diversos, em geral com elenco local e no idioma do país de origem".

Na publicação, a ABL ainda explica que os doramas "foram criados no Japão na década de 1950 e se expandiram para outros países asiáticos, adquirindo características e marcas culturais próprias de cada território". Para determinar o país de origem, podem ser usadas denominações específicas, como, por exemplo, J-drama para os doramas japoneses, K-drama para os coreanos e C-drama para os chineses.

Doramas podem ser comédias românticas, aventuras e dramas, entre outros gêneros. No Brasil, ficaram famosas algumas doramas como "Switched", "Love alarm", "Ombro amigo" e "Minha juventude", todas disponíveis no Netflix.

Em sua seção "Novas palavras", frequentemente publicada nas redes sociais, a Academia Brasileira de Letras apresenta termos ou expressões que passaram a ter uso corrente na língua portuguesa, "podendo ser neologismos, empréstimos linguísticos ou mesmo vocábulos que, apesar de já existirem há algum tempo na língua, têm circulado com mais frequência ou com um novo sentido nos dias de hoje".

