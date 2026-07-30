A- A+

SINGLE Academia da Berlinda lança "Já Vi Fogo" em parceria com Ivyson Novo single está disponível nas e antecipa o próximo álbum da banda olindense, previsto para o segundo semestre de 2026

A Academia da Berlinda lançou, nesta quinta (30) o single "Já Vi Fogo", gravado em colaboração com o cantor e compositor pernambucano Ivyson.

A música integra o repertório do próximo disco do grupo olindense, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2026, e sucede "Jandaias", primeira amostra do novo projeto.

A canção propõe um diálogo entre duas diferentes gerações da música pernambucana, pautado pela disposição em experimentar novas sonoridades a partir desse encontro.

Enquanto Ivyson traz referências do folk, do indie pop e da MPB, a Academia da Berlinda mantém sua identidade marcada pelos ritmos "bailantes" e pela forte ligação com a cultura popular.

A composição nasceu a partir da aproximação entre Tiné, um dos vocalistas da Academia da Berlinda, e Ivyson.

"Essa faixa traz no texto uma tradução do que seria um encontro de gerações e de artistas que dialogam, mesmo vindo de escolas distintas. Dando voz ao ato de se reconhecer pelo olhar do outro", afirma Tiné.

Ivyson destaca que a parceria foi construída de forma espontânea e que a letra aborda sentimentos ligados ao amor e à identificação com o outro.

"'Já Vi Fogo' nasceu de uma troca musical minha com Tiné, vocalista da Berlinda. A música veio de forma leve, Tiné chegou com boa parte da letra feita e me mandou uns áudios explicando o contexto da canção, daí pude interpretar o tema e trazer um pouco da minha perspectiva sobre. A música fala sobre entrega, sobre se vê no outro e sobre querer sentir para sempre o sentimento de estar apaixonado", diz o artista.

Além das vozes de Tiné e Ivyson, a gravação reúne Gabriel Melo (guitarra), Yuri Rabid (baixo), Hugo Gila (teclados), Alexandre Urêa, Tom Rocha e Irandê Naguê (percussões).

O vindouro novo álbum da Academia da Berlinda vem sendo desenvolvido de forma coletiva desde 2025, em encontros semanais de criação. Deve ser lançado no segundo semestre deste ano.

O primeiro single, "Jandaias", apresentou a atmosfera que norteia o trabalho, inspirada em Olinda, seus sons característicos e elementos da paisagem urbana e cultural da cidade.

Veja também