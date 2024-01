Academia da Berlinda lança o projeto "Berlindance" celebrando 20 anos de história

A- A+

Em 2024, a Academia da Berlinda completa 20 anos de trajetória e a banda se prepara para as celebrações lançando o projeto Berlindance, show em que fará releituras de suas referências musicais. A primeira apresentação será no dia 3 de janeiro, durante o Ensaio da Nação, que acontecerá no Terminal Marítimo, no Bairro do Recife. Na ocasião, a Nação Zumbi convida: Jéssica Caitano, Maciel Salu, Kirá Lá Baladera e DJ Damata.

Merengues, cumbias, lambadas, guarachas e ritmos latinos, com o inigualável tempero nordestino, fazem parte do DNA da Academia da Berlinda, que bebeu de fontes diversas para criar seu som.

“No início, a Berlinda não tinha um repertório de músicas autorais e nosso show era composto por releituras das influências de guitarradas, bregas, forró, lambadas, música angolana, da América Latina e da cultura popular nordestina”, destaca Tiné, vocalista do grupo.

No projeto Berlindance, a banda volta às suas origens, fazendo reverências a nomes como Pinduca, Ivan Peter, Alípio Martins, Diana e Antônio do Fumo, entre outros. Entre as músicas que estão no repertório: “Pela Mulher” (Caña Dulce), de The Boogaloo Combo; “Lambada Classe A”, de Aldo Sena; “Surra de Amor”, de Cassiano Costa; “Em Plena Lua de Mel”, de Reginaldo Rossi; e “Maria da Horta”, de Urbano Castro.

“A proposta é mostrar um pouco do início da banda, pois grande parte do nosso público não nos conhecia nesta fase”, destaca Tiné.



