MÚSICA Academia da Berlinda celebra 21 anos com show no Bairro do Recife Apresentação acontece no Armazém 14, no próximo dia 10 de maio; ingressos estão à venda

As pouco mais de duas décadas de música - e com assinatura própria - da banda Academia da Berlinda vão ser celebradas com show no próximo dia 10 de maio no Armazém 14, Bairro do Recife.



Com repertório que passeia por um compilado dos discos lançados pelo grupo, entre eles "Academia da Berlinda" (2007) e "Olindance" (2011), a festa vai contar também com participação de Juliana Linhares, Conde e os Dj's Valdir Português e Lala K.

"Cada vez que subimos num palco sentimos emoções diferentes, e isso tem relação direta com a troca que existe com o público. Mas dessa vez, antes mesmo da festa acontecer, a gente sabe que será uma noite especial", vislumbra Tiné, vocalista da banda.





A Banda

Formada em 2004 por amigos de infância dos quintais da Cidade Alta 'das Olindas', a Academia segue com a mesma formação desde então.



Nomes como Erasto Vasconcelos, Lia de Itamaracá e o Maracatu Nação Camaleão são algumas da referências do grupo que, a propósito, anuncia que um novo disco está em vias de se concretizar.





Sobre as influências sonoras do 'olindancers', cumbias, lambadas, forrós e outros movimentos que levem o público a bailar integram o trabalho dos sete membros da banda formada por Alexandre Urêa (voz e timbales), Tiné (voz, pandeiro e maraca), Yuri Rabid (baixo e voz), Gabriel Melo (guitarra), Hugo Gila (teclados), Irandê Naguê (bateria e percussão) e Tom Rocha (percussão e bateria).



SERVIÇO

Show dos 21 anos da Academia da Berlinda

Com participações de Juliana Linhares, Conde e DJ's Valdir Português e Lala K

Quando: Sábado, 10 de maio

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @academia_da_berlinda_oficial_





