A- A+

Música Academia da Berlinda volta ao Clube Bela Vista com seu baile dançante, nesta sexta (1º) Em noite com DJ Waldir Português, responsável pela Noite Cubana do Clube, baile começará às 22h, com ingressos à venda no Sympla

A banda Academia da Berlinda retorna ao tradicional Clube Bela Vista, nesta sextalocalizado na rua Aníbal Benévolo, 636, em Água Fria, para promover um baile dançante ao lado do anfitrião da casa, o DJ Waldir Português. O evento acontece na primeira sexta feira de setembro, no dia 1º, às 22h. Será a estreia da temporada de verão da banda olindense. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Segundo Yuri Rabid, baixista do grupo, a Berlinda promete fazer “aquele show bailante, galeroso e envernizado”, naquele clima que todo mundo já conhece das festas da banda no Clube Bela Vista. “Estamos com grande expectativa para essa volta porque será a primeira edição do evento depois da pandemia, e muito felizes em retomar a atmosfera que essa junção da gente com o Bela Vista proporciona”, celebra o músico.

A festa está sendo organizada pela própria banda, que recentemente lançou o single Bandoleiro e promete uma compilação dos sucessos dos seus álbuns durante o baile. Será a décima edição do evento organizado pela Academia da Berlinda no clube, e mais uma vez contará com a discotecagem do DJ Waldir Português, residente da casa há 33 anos.

“Temos uma relação antiga com o Bela Vista, que continua sendo referência sonora, estética e de identidade de um movimento que se mantém firme atravessando gerações. Nosso primeiro disco, lançado em 2008, tem uma música intitulada "Bela Vista", que faz uma homenagem aos DJs Edinho Jacaré (in memoriam) e Waldir Português”, relembra Yuri Rabid.

O baile da Berlinda no Bela Vista carrega consigo a história da própria banda, que desde o início tem como mote principal a música feita "para dançar juntinho", com referências nas cumbias, lambadas, guitarradas, guarachas, forrós e toda sonoridade feita para bailar.

“Nossa primeira festa foi num quintal de Olinda, mas já tínhamos a ideia de um baile. Foi quando descobrimos que o Bela Vista fazia um baile quinzenal. Construímos uma forte relação com o clube, com Waldir Português, com o saudoso Edinho Jacaré (falecido em 2019), com Batista, presidente do clube, e todas as pessoas que fazem parte da família cubana”, comenta Yuri.

Academia da Berlinda

Do Alto da Sé, aos Quatro Cantos de história, do Carmo à Ribeira de poesias, do Amparo ao Bom Sucesso de ritmos, Olinda é a raiz de toda vertente cultural e “pernambucanidade” da banda. Tudo começou em 2004, quando sete amigos de infância, criados nos quintais da Cidade Alta, decidiram mandar para berlinda suas experiências musicais.

Formada por Alexandre Urêa (voz e timbales), Tiné (voz, pandeiro e maraca), Yuri Rabid (baixo e voz), Gabriel Melo (guitarra), Hugo Gila (teclados), Irandê Naguê (bateria e percussão) e Tom rocha (percussão e bateria), O estilo marcante da banda é conhecido pela originalidade compilada nos discos Academia da Berlinda (2007), Olindance (2011), Nada Sem Ela (2016) e Descompondo o Silêncio (2020).

Serviço:

Academia da Berlinda no Bela Vista, com Dj Waldir Português

1º de setembro (sexta-feira), às 22h

Clube Bela Vista (Rua Aníbal Benévolo, 636, Água Fria)

Informações: (81) 3444-3300

Ingressos pelo Sympla

Veja também

CINEMA "Retratos fantasmas" tem pré-estreia lotada no Teatro do Parque, no Recife